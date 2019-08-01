Общество

Туристический потенциал Пскова представили в Латвии на Дне города Резекне

Псковская делегация приняла участие в праздновании Дня города Резекне (Латвия). В ее состав вошли депутат Псковской городской Думы Федор Постнов, председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь и начальник отдела по туризму Елена Голомидова. От имени и. п. главы Пскова Елены Полонской они вручили мэру города Резекне Александру Барташевичу поздравительный адрес и памятный сувенир.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в этом году Резекне исполнилось 734 года со дня основания, а с Псковом его связывает многолетняя дружба. Более десяти лет города Псков и Резекне находятся в породненных отношениях, которые скрепляются культурными, спортивными и муниципальными связями. Кроме того, вместе с Резекненской гордумой идет реализация уже второго проекта приграничного сотрудничества. Проект «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде» входит в программу приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на 2014-2020 годы. Его цель - выявление депрессивных городских территорий и преобразование их в привлекательные городские пространства.

В Резекне псковская делегация провела презентацию, на которой представила туристический потенциал Пскова. По словам Кристины Кобызь, большим спросом у жителей Резекне и гостей города пользовались брошюры с изображением Псковского кремля, историей Пскова и информацией о различных туристических маршрутах по городу и его окрестностям. «Мы рассказали о том, как наш город Псков растет и преображается, показали, что Резекне от нас не так далеко, и сердечно позвали всех в гости. Мы уверены - нам есть, что показать!» - отметила председатель комитета.

Кроме того, в рамках праздничной программы и с целью обмена опытом и информацией псковские делегаты посетили местное предприятие по добыче щебня, Туристско-информационный центр, Дом творчества «Карандаш», поучаствовали в открытии молодежной комнаты.

Депутат гордумы Федор Постнов оценил инфраструктуру, которая обеспечивает доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Он осмотрел велодоржки, бордюры, пандусы, подсветку и обратил внимание на то, что в Резекне созданы достаточно комфортные условия для этой категории людей.

Кульминацией праздника стало торжественное шествие, в котором приняли участие свыше 40 организаций: спортивные школы, Ассоциация ретроавтомобилей, Центр художественной гимнастики, туристские фирмы, строительные и уборочные компании города. Программа завершилась праздничным концертом, на котором присутствовали гости из посольств России, Беларуси, Польши, Китая и ОАЭ.