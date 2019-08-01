Общество

Власти Псковской области будут ходатайствовать о создании кадетского корпуса имени бойцов 6-й роты

Региональный оргкомитет направит обращение в адрес федерального центра с просьбой поддержать создание в Пскове Президентского кадетского корпуса имени погибших героев-десантников 6-й роты. Как сообщили Псковской Лентеакое решение было принято в понедельник, 5 августа, на очередном заседании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По мнению главы региона, это одно из важнейших направлений работы по увековечиванию памяти бойцов 6-й роты.

«Для этого есть объективные современные и исторические предпосылки. Прежде всего, у нас дислоцируется 76-ядесантно-штурмовая дивизия, и уже есть кадетские классы. Даже сейчас мы с вами находимся в здании бывшего Псковского кадетского корпуса, который закрылся чуть более 100 лет назад. Это было широко известное учебное заведение, которое дало России целый ряд известных военных деятелей», - подчеркнул Михаил Ведерников.

С инициативой создания кадетского корпуса в Пскове ранее выступил отец Героя России Алексея Воробьева, заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев. Сегодня на оргкомитете от имени родителей десантников 6-й роты он выразил несогласие с прозвучавшим на федеральном оргкомитете предложением не создавать Президентский кадетский корпус в Пскове, а присвоить уже существующему в городе Омске корпусу имя героев 6-й роты.

«Отдавать имя героев 6-й роты в Омск - неправильно. Это же мнение разделяют и все родители погибших ребят. Более того, именно псковская 76-я дивизия более 10 лет выполняла государственные задачи в Чеченской Республике. И представители 76-й дивизии, и ветераны за то, чтобы именно в Пскове был создан Президентский кадетский корпус, который заслуженно будет назван в честь героев 6-й роты», - подчеркнул он.

Также, по словам Владимира Воробьева, учреждение должно быть создано при поддержке Министерства обороны, и оно должно включать в себя полноценный современный образовательный комплекс с общежитием для кадетов, спортивным залом, помещениями для организации культурно-массовых мероприятий и блоком для организации питания.

Остальные участники оргкомитета также поддержали обозначенную инициативу.

«Решено. Прошу подготовить и направить соответствующие предложения в адрес федерального организационного комитета. Учитывая, что в следующем году будет 20 лет со дня подвига 6-й роты, считаю, что Псковская область может рассчитывать на создание кадетского корпуса в приоритетном порядке. Мы обязаны в память о погибших героях побороться за то, чтобы он был открыт именно в Пскове», - подчеркнул губернатор, добавив, регион заручился поддержкой в этом вопросе со стороны зампреда Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Также члены оргкомитета рассмотрели вопросы оказания мер социальной поддержки родственникам героев-десантников, ознакомились с эскизами архитектурно-мемориального комплекса в деревне Череха, обсудили благоустройство территории возле памятника «Купол» в Пскове.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин и глава администрации города Пскова Александр Братчиков доложили о ремонте дороги к «Орлецам-2» и благоустройстве мест захоронений десантников 6-й роты. Часть работ планируется выполнить в этом году. В частности, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтирована подъездная дорога.

Следующее заседание регионального оргкомитета планируется провести в сентябре.