Общество

Партпроект «Чистая страна» поддерживает введение предмета «Экология» в школьную программу

Партийный проект «Чистая страна» поддерживает предложение ввести обязательный предмет «Экология» в школьную программу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», об этом заявил координатор проекта в Псковской области Геннадий Григорьев на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» 5 августа.

«Дети не должны узнавать об экологии только из учебников. Приоритетными в экологическом образовании должны быть занятия на природе, где ребята исследуют окружающую среду и учатся заботиться о ней. В тех странах, где такая практика была введена ранее, уже выросло ответственное поколение. Этот подход поможет сформировать человека с новым экологическим мышлением», - сказал Григорьев.

Он привел в пример опыт Швеции, где школьники еженедельно посещают уроки по сортировке бытового мусора, на которых они узнают, какие вещи могут получить вторую жизнь, а какие требуют особой утилизации.

Григорьев подчеркнул, что партпроект «Чистая страна» в Псковской области уже сейчас активно занимается экологическим воспитанием детей. К примеру, в текущем году была организована акция «Сдай батарейки - спаси ежика!». Суть ее заключается в том, что дети и взрослые собирают отработанные батарейки и передают их для утилизации специальной компании, оказывающей услуги в сфере обращения с опасными отходами.

Также в Пскове состоялась выставка бездомных животных «Хвостатый фест», по итогам которой достигнуты договоренности о сотрудничестве приютов и волонтеров с проектом «Чистая страна».

Кроме того, в Порховском районе прошел «Марафон добра», во время которого школьники передали приюту «Добрый» 14 будок для бездомных собак. На протяжении трёх месяцев старшеклассники под руководством учителя труда строили домики для обитателей приюта, а заодно осваивали плотницкое мастерство.

«Чистая страна» - это не просто проект, это новый образ жизни, - подчеркнул Григорьев. - Мы должны воспитывать в себе бережное отношение к нашей природе и прививать это детям с раннего возраста».

Проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.