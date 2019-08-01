Общество

Группа «Ласковый май» выступила на Дне города в Новосокольниках

«И снова седая ночь, и только ей доверяю я!» - распевали жители Новосокольников в ночь с субботы на воскресенье. Это не ностальгия, а реальность - на празднике по случаю дня города здесь выступила любимая миллионами группа из девяностых «Ласковый май», - сообщает Центр деловой информации.

Из прежнего состава группы почти никого не осталось - перед зрителями выступил новый коллектив.

Но вот одного человека гости праздника все-таки узнали - это продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

Как рассказал ЦДИ ведущий Николай Королев, Андрей Разин сам спел для зрителей любимые песни - «Седая ночь», «Белые розы», «Лето».

По словам ведущего, публика подпевала, танцевала и с радостью аплодировала.

После концерта Андрей Разин пообщался с гостями праздника, раздал автографы и сфотографировался с желающими. Как рассказал Николай Королев, певец оставил о себе очень хорошее впечатление.

«Он очень по-человечески со всеми общался, - рассказывает Николай Королев. - У него не было каких-то требований "лакшери". Приятное общение и хорошее впечатление».

Напомним, День города в Новосокольниках приурочен в Дню железнодорожника. Праздничные мероприятия состоялись 3 августа.