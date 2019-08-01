Общество

Михаил Ведерников предложил вдвое увеличить единовременные выплаты семьям десантников 6-й роты

В Псковской области в 2020-м году в 2 раза будет увеличен размер единовременной помощи семьям погибших десантников 6-й роты - до 50 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 5 августа, на очередном заседании регионального оргкомитета по подготовке к памятной дате.

«Оказание помощи семьям погибших - это еще один важный пункт нашей с вами работы. По случаю 20-летия подвига 6-й роты предлагаю увеличить размер единовременной выплаты в два раза, но адресную помощь родственникам и близким погибших это ни в коем случае не отменяет», - сказал губернатор и поручил председателю комитета по социальной защите Псковской области Ольге Евстигнеевой в срок до 15 августа представить расчет на дополнительные выплаты семьям погибших военнослужащих для включения в бюджет области на следующий год.

Отметим, что на региональном уровне, начиная с 2012 года семьям погибших героев 6-й роты была оказана помощь на общую сумму более 42 млн рублей. Помимо финансовой поддержки по линии областного комитета по социальной защите населения также оказывается адресная помощь семьям военнослужащих в вопросах ремонта и благоустройства жилья, по получению дополнительного медицинского обслуживания.

На сегодня в Псковской области живет 16 семей погибших десантников 6-й роты, а всего в России - 51 семья.