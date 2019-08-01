Общество

В Россию придет цеховая медицина

Правительство выступило с инициативой развивать институт цеховых и офисных врачей на предприятиях и в организациях, сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте общественных связей ФНПР.

Инициативу прокомментировал секретарь ФНПР - главного технического инспектора труда ФНПР Виталий Трумель.

«Федерация независимых профсоюзов России поддерживает эту правительственную инициативу. Мы предлагаем расширить рамки обсуждаемой концепции комплексом организационных мер. Они должны быть направлены не только на профилактику и выявление профессиональных заболеваний, но, главным образом, на реализацию мер по предупреждению их причин.

ФНПР предлагает привлечь к этой работе специалистов гигиенического профиля, чьи функции закреплены в Конвенции МОТ № 161 «О службах гигиены труда», которую необходимо ратифицировать в России. Консультации по ратификации этой Конвенции предусмотрены Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2018 - 2020 годы.

Сегодня работодателей, обеспечивающих медицинскую помощь на рабочем месте, совсем немного. Это в основном крупные предприятия, у которых достаточно возможностей содержать поликлиники, медицинские пункты и соответствующий штат специалистов. Развитие системы организации медицинской помощи на производстве, привлечение специалистов гигиены труда будут содействовать поддержанию безопасной и здоровой обстановки на предприятиях и в организациях, физическому и психическому здоровью работников», - пишет Виталий Трумель.