Общество

Пресекать групповые неповиновения осужденных учились сотрудники учреждений псковского УФСИН

В УФСИН России по Псковской области продолжается работа по совершенствованию системы подготовки сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в течение июля в подведомственных учреждениях проходили тактико-строевые занятия и учебно-методические сборы с резервами начальников учреждений по задаче: «Пресечение групповых неповиновений осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях УИС и при конвоировании».

В сборах приняло участие более 160 сотрудников подведомственных учреждений. Для проведения занятий с резервами начальников учреждений привлекались кураторы учреждений от отдела специального назначения «Зубр» регионального УФСИН.

Сотрудники резерва начальников учреждений закрепили теоретические знания и получили дополнительные навыки практических действий в условиях чрезвычайных обстоятельств.

В ходе обучения сотрудников, особое внимание уделялось индивидуальной подготовке и слаженности действий групп боевого порядка.

Личный состав учреждений действовал на занятиях с полной отдачей сил и накопленных знаний.

Мероприятия по поддержанию в готовности аппарата УФСИН и учреждений области к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств проводятся регулярно и на должном учебно-методическом уровне, отмечают в ведомстве.