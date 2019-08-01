Общество

В ИК-5 начали шить футболки

В рамках обеспечения трудозанятости осужденных, отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области (город Великие Луки) заключено соглашение с ООО «Этника» на пошив одежды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, производственный участок учреждения оснащен парком универсальных швейных машин и специальным швейным оборудованием. Специально под заказ компании были закуплены две плоскошовные двухигольные швейные машинки и два вида машинки «Оверлок».

В изготовлении продукции задействованы семеро осужденных, заработная плата которых выплачивается в соответствии с уровнем минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.

В настоящее время в учреждении ведутся работы по пошиву 800 футболок, в дальнейшем планируется увеличение объемов производства до 1500 штук в месяц.