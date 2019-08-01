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Общество

Как гуляли на День Псковского района - глава муниципалитета поделилась выводами. ФОТО

05.08.2019 22:38|ПсковКомментариев: 0

Псковский района отметил на горе Соколихе сразу две годовщины: 92-й день рождения и 75-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие началось с шествия. Затем жители всех волостей муниципалитета накрыли столы и рассказали о достижениях поселений. Торжество посетили власти Псковского района, области и делегация из Белоруссии. На изобилующем творческими номерами празднике, собравшем несколько сотен человек, определили и самых значимых местных жителей. Корреспондент Псковская Лента Новостей узнал, какие выводы сделала глава района Наталья Федорова, чтобы в следующий раз еще лучше встретить событие.

У подножья Соколихи сотни людей слились в колонну. За яркими платьями - деловые костюмы. Делегации видно по флагам. Фронтальная часть - народные костюмы и песни под барабаны.

Ждут полдень - вереница растянется по склону почти до монумента «Ледовое побоище». Предстоящее шествие посвящено двум событиям: 92-му дню рождения Псковского района и 75-й годовщине освобождения от оккупантов местных земель в годы Великой Отечественной войны.

Дата основания Псковского района - 1 августа 1927 года, а освобождения от захватчиков - 1 августа 1944 года.

Важные и почетные

Чем выше солнце, тем больше звеньев в цепочке: присоединяются семьи, гости района, чиновники. Прежде чем состав процессии, сцепленный единым мотивом, проследует до конечной, глава муниципалитета Наталья Федорова встречает собравшихся и открывает мероприятие.

«Сегодня с нами самые важные, почетные люди края, которых ждут творческие подарки, - обращается она к участникам и отмечает, что для местных жителей Соколиха - неофициальный центр, сердце района. - Как известно, если в дом не приходят гости - праздника нет! Но у нас с этим - порядок».

По многометровой линии журчит смесь аплодисментов и возгласов. Приветствуют замгубернатора Псковской области Николая Цветкова, депутата Псковского областного Собрания Владимира Яникова, замглавы Пскова Владимира Воробьева и руководителей белорусских муниципалитетов.

Путь к «сердцу» района

По сигналу первыми на Соколиху выдвигаются творческие коллективы: «Раз, два! Горе - не беда! Псковский район - впереди всегда!».

К себе в гости хозяева ведут соседей через анфиладу из импровизированных ворот: «Здоровья», «Денег» и «Денег и здоровья».

«Последние нужны, чтобы наверняка!», - гогочет стража: двое мужчин в крестьянских кафтанах. Этот входной коридор - рукодельные полотенца над макушками входящих. Сегодня сердце родной для местных обители - словно внутренний двор, исполненный величия 30-метрового, 163-тонного бронзового мемориала. Над стягами воинов плутают темно-синие тучи.

Памятник воздвигли по проекту скульптора Иосифа Козловского и архитектора Петра Бутенко. Открыли - в июне 1993 года, в честь 1090-летия Пскова.

Процессия минует возникшие к празднику лотки с попкорном и шашлыком и только тогда обращается в дегустаторов: на площадке презентаций глав сельских поселений. Делегации из волостей, представляемые главами, готовы угощать гостей яствами, доставленными со всего Псковского района. После выступлений о достижениях.

Ершовские сыры и завеличенские ватрушки

Два ряда столиков-прилавков, за которым кучкуются представители территорий; первая на очереди - Ершовской волости. На выбор: копченый лещ и «разнокалиберная» выпечка. Перед глазами также банные веники и сухоцветы.

«Мы всех уважаем и угощаем! От всей души! - начинает глава поселения Олег Трашков. - Сыр у нас - на любой вкус: ершовский - без дыр, адыгейский и моцарелла... Огурцов малосольных полно! А еще блины по рецептам старины! И чай - лучший на всей дороге, как хлебнешь - запляшут ноги».

Находящаяся у Псковского озера Ершовская волость - самое молодое сельское поселение муниципалитета: появилась в 1986 году. Сейчас там - 18 деревень. На 123 квадратных километрах живет около 1,2 тысячи человек.

Гости праздника хватают пирожки и тянут к столу пластиковые стаканчики. Первые капли чая падают с первыми каплями дождя. В следующую минуту петляющие по рядам дегустаторы дарят внимание главе Завеличенской волости Валерии Фоминой.

Здесь среди угощений - печенье, коржики и ватрушки. Выставлены пуки льна, озимой ржи и пшеницы. Глава делится, что на праздник приехали артисты поселения, а локальной гордостью стала пекарня деревни Родина.

Территория Завеличенской волости - 13 населенных пунктов - самая маленькая в муниципалитете: 55,5 квадратных километра. Однако жителей там больше всего - 11 тысяч.

С дум о Карамышеве к логозовскому столу

Далее в живое кольцо попадают буханки хлеба, рогалики, яблоки и корзины следующего сельского производителя. Мембрану микрофона обволакивает мужской напев местного гимна: «Карамышево! Где бы я ни был покорный судьбе, Карамышево… Карамышево, мои думы всегда о тебе!». Жители Карамышевской волости представляют флаг и герб родных мест.

Сейчас в Карамышевской волости - 995 квадратных километров - проживает около 3 тысяч человек. В ней - 187 населенных пунктов.

За следующим столиком делегаты из самой отдаленной волости - Краснопрудской - под присмотром главы Александра Васильева раздают мясо, яблоки, картошку.

Сосед по площадке - Логозовская волость - угощает рыбными консервами, молоком, шашлыком, котлетами, бутербродами, выпечкой и чаем с медом.

Глава Любовь Фильчагина отмечает, что на подконтрольной ей территории развивается крестьянское (фермерское) хозяйство, работает одна из лучших школ в районе, в детском саду есть места, а рыбзавод исправно дает работу.

На 73 километрах квадратных Логозовской волости проживает около 2,9 тысячи человек. На ее территории - 33 населенных пункта.

Гордость - «Победа»

Заслушавшие выступление представители власти циркулируют по коридору из столов и обступают точку Писковичской волости. В центре чайного стола бликует забаррикадированный пирожками самовар.

Глава Ирина Недокус приводит примеры развития инфраструктуры поселения: рассказывает о строящихся магазинах, досуговых центрах, аптеках, детских садах, теннисных кортах.

«Жителей ждут академия тенниса, школьный стадион и спортивный клуб. Также появилось 2 промзоны - новые рабочие места», - добавляет Ирина Недокус и, в свою очередь, гордостью называет агрофирму «Победа».

Писковичская волость - это 26 населенных пунктов, 108 квадратных километров и около 6 тысяч жителей.

Следующая волость, чьи яства привлекают посетителей, - Середкинская. Приехавшие оттуда пенсионерки в узорчатых платках зазывают на вяленую рыбу, яблоки, чай и салаты. Рядом - поделки из дерева: посуда и иконы.

Презентует поселение глава Раиса Шумкина. Окружающие слышат о работающих там 4 фельдшерско-акушерских пунктах, 2 детсадах и одноименном аэропорте.

Середкинская волость простирается на тысячу квадратных километров: 4,9 тысяч жителей и 144 населенных пункта.

В «спящее Торошино» - с чужими яблоками

Пару минут спустя середкинские яблоки в руках посетителей уходят за торошинский стол керамических кружек, домиков и котов. Торошинская волость - под контролем самого молодого главы поселения Псковского района Алевтины Пылевой.

Руководитель этого участка муниципалитета отмечает значимость таких локальных объектов, как кратер по добыче гравийно-песчаной смеси и Крыпецкий монастырь.

В Торошинской области живет примерно 1,6 тысячи человек. На ее площади - 304 квадратных километра - 25 населенных пунктов.

Поток собравшихся замолкает на поэтических строках о «заброшенном Торошино», которое «спит в лесах», и окружает главу Тямшанской волости Нину Николаеву.

Нина Николаева, в свой черед, за 500 рабочих мест хвалит птицефабрику «Назия», приглашает распробовать шашлык и молоко.

Население Тямшанской волости - около 3,8 тысячи человек. Площадь поселения - 187 квадратных километров. Населенных пунктов - 38.

Пока идет монолог о значимости предприятия ООО «Агротех», под шуршание вынимаемых дождевиков слушатели спешат под зонты. Головы углубляются в капюшоны. Сквозной ветер треплет флаги представительств. Однако удача на стороне Ядровской волости.

Когда слово берет глава Олег Смирнов - природная шалость заканчивается. Руководитель презентует исторические места поселения и приглашает посетить компанию «ПсковАгроИнвест».

Ядровская волость - родина крестителя Руси, князя Владимира и княгини Ольги киевских - одна из самых крупных в Псковском районе: 261 квадратный километр, 70 населенных пунктов, численность населения - 6,3 тысячи человек.

Дожди, косые дожди…

Когда к часу дня все добираются до скамеек, составленных в зрительный зал у исполинского изваяния, непогода возвращается с новыми силами: собравшиеся разбегаются по портативным навесам.

Под крышей у импровизированной сцены творческие коллективы напевают Марину Хлебникову: «Дожди, косые дожди… Дожди с далекого берега…». Как только тучи берут перерыв - у памятника начинается чествование.

«История этих земель отразилась в их традициях, - открывает церемонию глава муниципалитета Наталья Федорова. - Мы поздравляем любимых наших ветеранов, тружеников, детей войны. Благодаря их неистовым усилиям Псковский район удалось восстановить, и мы живем под мирным небом. Поздравляем всех наших жителей и гостей».

Она отмечает, что сейчас в Псковском районе развивается культура и индивидуальное предпринимательство.

Со слов Наталья Федоровой, на территории муниципалитета в 2019 году потратили на дороги уже более 90 миллионов рублей, заработало 3 детских сада: на 300 мест в сумме. Также прошли работы по наладке уличного освещения, благоустройству дворовых территорий и возведению спортплощадок.

«Позвольте поклониться вам в ноги!»

На сцене к главе муниципалитета присоединяется председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов - и идет традиционное для Дня района торжественное вручение «звания Почетного гражданина».

Сначала привилегированный статус получает Маргарита Петрова: за преподавательские и руководительские заслуги в Торошинской средней образовательной школе (СОШ).

Когда второй награждаемый - директор Моглинской СОШ Владимир Дмитриев - Наталья Федорова вспоминает, что она - «его выпускница».

После вручения «Почетных грамот Псковского района» и выступления вокального коллектива «Журавушки» выходит вице-губернатор Псковской области Николай Цветков с поздравлением от администрации региона и Михаила Ведерникова.

«Сегодня - день тех, кто создавал и приумножал силу и богатство этого края, занявшего особое место в истории России. Ветераны, труженики тыла и дети войны, позвольте поклониться вам в ноги! - восклицает замгубернатора и вручает подарки за участие в жизни местного самоуправления. Тучи рассеиваются, - И еще вам в награду - солнце!».

Гордость за брата, за Псковский район

Затем от имени Псковской гордумы и и. п. главы Пскова Елены Полонской муниципалитету желает развития, вдохновения и здоровья замглавы Пскова Владимир Воробьев. Отметившей 60-летие семье, у которой 4 правнука, вручают медаль «За любовь и верность». А родившим в этом году мамам - подарочные наборы и сертификаты на 5 тысяч рублей. И теперь на сцене - вокальный коллектив семьи Чуприных: у родителей - Вячеслава и Татьяны - 31 ребенок. Дети исполняют «Что за песни распевают на Руси» Ольги Чирковой.

Спустя несколько выступлений, в том числе - и местного танцевального ансамбля «Вереница», к публике обращаются председатели Браславского и Верхнедвинского районных исполкомов Александр Боданин и Игорь Маркович (Браслав и Верхнедвинск - города на северо-западе Белоруссии, - ред.): «Мы гордимся братом, Псковским районом!».

Поет брасловский ансамбль. Депутат Облсобрания Владимир Яников награждает работников местного сельского хозяйства, глава муниципалитета Наталья Федорова - работников медицины, а председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов - за прочие заслуги. И снова лупит дождь, но очередь доходит и до сфер образования и культуры. В конце церемонии получает подарки и каждый глава волости.

Дождь - к богатству

Зрители рассредоточиваются по площадкам. С десяток мужчин выдвигается к воссозданной партизанской землянке-типографии, где с помощью вещей разных времен демонстрируют связь поколений. Подростки же - спешат на костюмированную постановку. Малыши - на батут и карусель.

В организованном тут же турнире между писковской, тямшанской и псковской командами выигрывает последняя. Рядом - выступают фольклорные коллективы. А на склоне - со стороны головы коня монумента - замгубернатора Николай Цветков и главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная официально открывают «народный» водный источник. Ближе к вечеру - на горе отмечают свадьбу 2 пары молодоженов. Под занавес торжества выступает петербургское фольк-шоу «Ярмарка».

«Очень довольна, как все прошло! - делится впечатлениями от состоявшегося праздника руководитель муниципалитета Наталья Федорова. - В следующий раз постараемся отпраздновать памятную дату так, чтобы не пересекаться с другими масштабными событиями области».

Например, 3 августа на полигоне «Завеличье» в Пскове проходили международные армейских игр «Десантный взвод», а в Изборске - фестиваль реконструкции «Железный град».

«Кроме того, попробуем организовать для жителей доставку к месту празднования, - продолжает глава района. - Также будем учитывать погодные условия. И если пообещают дождь - возможно, будет больше навесов».

Небо снова сыпет каплями. Однако музыка и смех в лагере приглашенных артистов не утихают. Слышится: «Дождь на празднике - к богатству!».

Алексей Назаров

Источник: Псковская Лента Новостей
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