Как гуляли на День Псковского района - глава муниципалитета поделилась выводами. ФОТО

Псковский района отметил на горе Соколихе сразу две годовщины: 92-й день рождения и 75-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие началось с шествия. Затем жители всех волостей муниципалитета накрыли столы и рассказали о достижениях поселений. Торжество посетили власти Псковского района, области и делегация из Белоруссии. На изобилующем творческими номерами празднике, собравшем несколько сотен человек, определили и самых значимых местных жителей. Корреспондент Псковская Лента Новостей узнал, какие выводы сделала глава района Наталья Федорова, чтобы в следующий раз еще лучше встретить событие.
У подножья Соколихи сотни людей слились в колонну. За яркими платьями - деловые костюмы. Делегации видно по флагам. Фронтальная часть - народные костюмы и песни под барабаны.
Ждут полдень - вереница растянется по склону почти до монумента «Ледовое побоище». Предстоящее шествие посвящено двум событиям: 92-му дню рождения Псковского района и 75-й годовщине освобождения от оккупантов местных земель в годы Великой Отечественной войны.
Важные и почетные
Чем выше солнце, тем больше звеньев в цепочке: присоединяются семьи, гости района, чиновники. Прежде чем состав процессии, сцепленный единым мотивом, проследует до конечной, глава муниципалитета Наталья Федорова встречает собравшихся и открывает мероприятие.
«Сегодня с нами самые важные, почетные люди края, которых ждут творческие подарки, - обращается она к участникам и отмечает, что для местных жителей Соколиха - неофициальный центр, сердце района. - Как известно, если в дом не приходят гости - праздника нет! Но у нас с этим - порядок».
По многометровой линии журчит смесь аплодисментов и возгласов. Приветствуют замгубернатора Псковской области Николая Цветкова, депутата Псковского областного Собрания Владимира Яникова, замглавы Пскова Владимира Воробьева и руководителей белорусских муниципалитетов.
Путь к «сердцу» района
По сигналу первыми на Соколиху выдвигаются творческие коллективы: «Раз, два! Горе - не беда! Псковский район - впереди всегда!».
К себе в гости хозяева ведут соседей через анфиладу из импровизированных ворот: «Здоровья», «Денег» и «Денег и здоровья».
«Последние нужны, чтобы наверняка!», - гогочет стража: двое мужчин в крестьянских кафтанах. Этот входной коридор - рукодельные полотенца над макушками входящих. Сегодня сердце родной для местных обители - словно внутренний двор, исполненный величия 30-метрового, 163-тонного бронзового мемориала. Над стягами воинов плутают темно-синие тучи.
Процессия минует возникшие к празднику лотки с попкорном и шашлыком и только тогда обращается в дегустаторов: на площадке презентаций глав сельских поселений. Делегации из волостей, представляемые главами, готовы угощать гостей яствами, доставленными со всего Псковского района. После выступлений о достижениях.
Ершовские сыры и завеличенские ватрушки
Два ряда столиков-прилавков, за которым кучкуются представители территорий; первая на очереди - Ершовской волости. На выбор: копченый лещ и «разнокалиберная» выпечка. Перед глазами также банные веники и сухоцветы.
«Мы всех уважаем и угощаем! От всей души! - начинает глава поселения Олег Трашков. - Сыр у нас - на любой вкус: ершовский - без дыр, адыгейский и моцарелла... Огурцов малосольных полно! А еще блины по рецептам старины! И чай - лучший на всей дороге, как хлебнешь - запляшут ноги».
Гости праздника хватают пирожки и тянут к столу пластиковые стаканчики. Первые капли чая падают с первыми каплями дождя. В следующую минуту петляющие по рядам дегустаторы дарят внимание главе Завеличенской волости Валерии Фоминой.
Здесь среди угощений - печенье, коржики и ватрушки. Выставлены пуки льна, озимой ржи и пшеницы. Глава делится, что на праздник приехали артисты поселения, а локальной гордостью стала пекарня деревни Родина.
С дум о Карамышеве к логозовскому столу
Далее в живое кольцо попадают буханки хлеба, рогалики, яблоки и корзины следующего сельского производителя. Мембрану микрофона обволакивает мужской напев местного гимна: «Карамышево! Где бы я ни был покорный судьбе, Карамышево… Карамышево, мои думы всегда о тебе!». Жители Карамышевской волости представляют флаг и герб родных мест.
За следующим столиком делегаты из самой отдаленной волости - Краснопрудской - под присмотром главы Александра Васильева раздают мясо, яблоки, картошку.
Сосед по площадке - Логозовская волость - угощает рыбными консервами, молоком, шашлыком, котлетами, бутербродами, выпечкой и чаем с медом.
Глава Любовь Фильчагина отмечает, что на подконтрольной ей территории развивается крестьянское (фермерское) хозяйство, работает одна из лучших школ в районе, в детском саду есть места, а рыбзавод исправно дает работу.
Гордость - «Победа»
Заслушавшие выступление представители власти циркулируют по коридору из столов и обступают точку Писковичской волости. В центре чайного стола бликует забаррикадированный пирожками самовар.
Глава Ирина Недокус приводит примеры развития инфраструктуры поселения: рассказывает о строящихся магазинах, досуговых центрах, аптеках, детских садах, теннисных кортах.
«Жителей ждут академия тенниса, школьный стадион и спортивный клуб. Также появилось 2 промзоны - новые рабочие места», - добавляет Ирина Недокус и, в свою очередь, гордостью называет агрофирму «Победа».
Следующая волость, чьи яства привлекают посетителей, - Середкинская. Приехавшие оттуда пенсионерки в узорчатых платках зазывают на вяленую рыбу, яблоки, чай и салаты. Рядом - поделки из дерева: посуда и иконы.
Презентует поселение глава Раиса Шумкина. Окружающие слышат о работающих там 4 фельдшерско-акушерских пунктах, 2 детсадах и одноименном аэропорте.
В «спящее Торошино» - с чужими яблоками
Пару минут спустя середкинские яблоки в руках посетителей уходят за торошинский стол керамических кружек, домиков и котов. Торошинская волость - под контролем самого молодого главы поселения Псковского района Алевтины Пылевой.
Руководитель этого участка муниципалитета отмечает значимость таких локальных объектов, как кратер по добыче гравийно-песчаной смеси и Крыпецкий монастырь.
Поток собравшихся замолкает на поэтических строках о «заброшенном Торошино», которое «спит в лесах», и окружает главу Тямшанской волости Нину Николаеву.
Нина Николаева, в свой черед, за 500 рабочих мест хвалит птицефабрику «Назия», приглашает распробовать шашлык и молоко.
Пока идет монолог о значимости предприятия ООО «Агротех», под шуршание вынимаемых дождевиков слушатели спешат под зонты. Головы углубляются в капюшоны. Сквозной ветер треплет флаги представительств. Однако удача на стороне Ядровской волости.
Когда слово берет глава Олег Смирнов - природная шалость заканчивается. Руководитель презентует исторические места поселения и приглашает посетить компанию «ПсковАгроИнвест».
Дожди, косые дожди…
Когда к часу дня все добираются до скамеек, составленных в зрительный зал у исполинского изваяния, непогода возвращается с новыми силами: собравшиеся разбегаются по портативным навесам.
Под крышей у импровизированной сцены творческие коллективы напевают Марину Хлебникову: «Дожди, косые дожди… Дожди с далекого берега…». Как только тучи берут перерыв - у памятника начинается чествование.
«История этих земель отразилась в их традициях, - открывает церемонию глава муниципалитета Наталья Федорова. - Мы поздравляем любимых наших ветеранов, тружеников, детей войны. Благодаря их неистовым усилиям Псковский район удалось восстановить, и мы живем под мирным небом. Поздравляем всех наших жителей и гостей».
Она отмечает, что сейчас в Псковском районе развивается культура и индивидуальное предпринимательство.
«Позвольте поклониться вам в ноги!»
На сцене к главе муниципалитета присоединяется председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов - и идет традиционное для Дня района торжественное вручение «звания Почетного гражданина».
Сначала привилегированный статус получает Маргарита Петрова: за преподавательские и руководительские заслуги в Торошинской средней образовательной школе (СОШ).
Когда второй награждаемый - директор Моглинской СОШ Владимир Дмитриев - Наталья Федорова вспоминает, что она - «его выпускница».
После вручения «Почетных грамот Псковского района» и выступления вокального коллектива «Журавушки» выходит вице-губернатор Псковской области Николай Цветков с поздравлением от администрации региона и Михаила Ведерникова.
«Сегодня - день тех, кто создавал и приумножал силу и богатство этого края, занявшего особое место в истории России. Ветераны, труженики тыла и дети войны, позвольте поклониться вам в ноги! - восклицает замгубернатора и вручает подарки за участие в жизни местного самоуправления. Тучи рассеиваются, - И еще вам в награду - солнце!».
Гордость за брата, за Псковский район
Затем от имени Псковской гордумы и и. п. главы Пскова Елены Полонской муниципалитету желает развития, вдохновения и здоровья замглавы Пскова Владимир Воробьев. Отметившей 60-летие семье, у которой 4 правнука, вручают медаль «За любовь и верность». А родившим в этом году мамам - подарочные наборы и сертификаты на 5 тысяч рублей. И теперь на сцене - вокальный коллектив семьи Чуприных: у родителей - Вячеслава и Татьяны - 31 ребенок. Дети исполняют «Что за песни распевают на Руси» Ольги Чирковой.
Спустя несколько выступлений, в том числе - и местного танцевального ансамбля «Вереница», к публике обращаются председатели Браславского и Верхнедвинского районных исполкомов Александр Боданин и Игорь Маркович (Браслав и Верхнедвинск - города на северо-западе Белоруссии, - ред.): «Мы гордимся братом, Псковским районом!».
Поет брасловский ансамбль. Депутат Облсобрания Владимир Яников награждает работников местного сельского хозяйства, глава муниципалитета Наталья Федорова - работников медицины, а председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов - за прочие заслуги. И снова лупит дождь, но очередь доходит и до сфер образования и культуры. В конце церемонии получает подарки и каждый глава волости.
Дождь - к богатству
Зрители рассредоточиваются по площадкам. С десяток мужчин выдвигается к воссозданной партизанской землянке-типографии, где с помощью вещей разных времен демонстрируют связь поколений. Подростки же - спешат на костюмированную постановку. Малыши - на батут и карусель.
В организованном тут же турнире между писковской, тямшанской и псковской командами выигрывает последняя. Рядом - выступают фольклорные коллективы. А на склоне - со стороны головы коня монумента - замгубернатора Николай Цветков и главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная официально открывают «народный» водный источник. Ближе к вечеру - на горе отмечают свадьбу 2 пары молодоженов. Под занавес торжества выступает петербургское фольк-шоу «Ярмарка».
«Очень довольна, как все прошло! - делится впечатлениями от состоявшегося праздника руководитель муниципалитета Наталья Федорова. - В следующий раз постараемся отпраздновать памятную дату так, чтобы не пересекаться с другими масштабными событиями области».
Например, 3 августа на полигоне «Завеличье» в Пскове проходили международные армейских игр «Десантный взвод», а в Изборске - фестиваль реконструкции «Железный град».
«Кроме того, попробуем организовать для жителей доставку к месту празднования, - продолжает глава района. - Также будем учитывать погодные условия. И если пообещают дождь - возможно, будет больше навесов».
Небо снова сыпет каплями. Однако музыка и смех в лагере приглашенных артистов не утихают. Слышится: «Дождь на празднике - к богатству!».
Алексей Назаров