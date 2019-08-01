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Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Умер советский и российский композитор Сергей Березин. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте поэтессы Ларисы Рубальской, пишет «Лента».

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», - говорится в посте.

Причина смерти не уточняется. Народному артисту России был 81 год. Сергей Березин родился 31 октября 1937 года в Москве. В 1973 году он начал работать в вокальном-инструментальном ансамбле «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова, а в 1975 году создал группу «Пламя». Он был автором таких песен, как «Снег кружится», «Всюду только ты», «Осень», «Может, я тебя выдумал» и «Золотые шары». Композиции Березина входят в репертуар таких артистов, как Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. Кроме того, он писал музыку для фильмов «Семейный ужин», «Адель», «Пирожки с картошкой» и «Крик в ночи».