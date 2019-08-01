Общество

Участники проекта «Волонтеры культуры» поделились впечатлениями в соцсетях

В Псково-Печерском монастыре стартовала четвертая смена проекта «Волонтеры культуры». Тем временем участники предыдущих смен делятся в соцсетях впечатлениями.



Слава Цыганков из Минусинска рассказал о распорядке дня: « В 8:00 подъем, умываемся, в 8:30 зарядка, в 9:00 завтрак, в 10:00 на работу, затем 4 часа работы, экскурсии по достопримечательностям, в 14:00 обед и дальше досуговые мероприятия: кто-то идет на кружки, которые ему нравятся, кто-то гуляет по достопримечательностям города, а кто-то просто спит... В 19:00, ужин, и все идут дальше по своим делам. А когда уже начинало темнеть, все собирались возле костра и пели песни, самые стойкие оставались и до 2, и до 4 часов ночи».



«И вот наступает последний день, искренне никто не хочет возвращаться домой, знаете, за эти 6 дней все сплотились и просто крепко сдружились, - написал также волонтер. - Царила такая гармония, что просто никому не хотелось уезжать, за это время все мы были и в Изборске, посетили Изборскую крепость, посетили очень много исторических и культурных мест... Так хочется вернуться туда, назад!!!»



«С огромной радостью и гордостью хочу рассказать, где я был, поделиться с вами этой феерией эмоций, которую я испытал, - так предварил свой рассказ Алексей из Красноярска. - На вторую смену собрались ребята со всей страны: Мурманск, Волгоград, Самара, Псков, Сыктывкар, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Питер и, конечно же, Красноярск. Наша миссия в монастыре по большей части была просветительской, то есть работы по восстановлению и реставрации монастыря, конечно, было много, но она как-то была незаметна... Благоговейный трепет, который испытывали от прикосновения к святыням и истории, сводил усталость на нет».



«Ежедневно общаясь с батюшками, все больше приобщались и понимали внутренний уклад монастыря и всей РПЦ, - отмечает Алексей. - Больше всего мне понравились вечерние дискуссии с отцом Анастасием на различные острые темы (это реально было очень круто)».



«Эмоциям не хватает места внутри, так и рвутся наружу, - признается Эльза Волченко. - Эта неделя была незабываема. И было так грустно уезжать... Такие душевные костры были, и всеми любимая «Баллада о трех сыновьях» в исполнении замечательного отца Анастасия. Слова тут излишни, тут самое важное прочувствовать эту атмосферу. Мы с нетерпением ждём, когда сможем вернуться снова».



«Мы поработали в Изборске, побывали на Ключах. Побывали в Пещерах в Псково-Печерском монастыре, - перечисляет в своем комментарии псковичка Татьяна. - Ознакомились с иконописью. Мы смогли пообщаться с самой Натальей Бочкаревой, известной всем актрисой. Со слезами на глазах мы уезжаем домой, так тяжело расставаться уже с родными людьми. Уже очень скучаем. Но сейчас мы планируем вернуться туда на 5 смену, на 2 недели. Я уже жду с нетерпением. Также мы предлагаем вам, поехать с нами, мы будем очень рады видеть новые лица».



Напомним, проект «Волонтеры культуры», который курирует министерство культуры, предполагает сотрудничество молодежи со всей страны и Псково-Печорского монастыря. В течение нескольких смен юноши и девушки помогают в благоустройстве обители, а также Изборска и Печор, получают необычный для многих духовный опыт. Проект реализуется по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области.



График смен: