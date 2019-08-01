Общество

Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки реализации нацпроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

«Минздраву России совместно с Минэкономразвития России проанализировать причины неисполнения в установленный срок мероприятий федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение"», - говорится в тексте поручений.

В частности, ведомствам предстоит выяснить, почему не были предоставлены земельные участки под строительство или установку модульных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в Бурятии, Дагестане, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском краях, Владимирской, Воронежской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Ярославской областях.

Медведев до 10 августа рекомендовал высшим должностным лицам этих регионов принять меры по ускорению предоставления указанных земельных участков и доложить о принятых мерах 22 августа.

Согласно поручениям, Минтруду необходимо до 10 августа проанализировать причины неисполнения в установленный срок мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Дагестане и Ингушетии, а также низких показателей Карелии, Якутии, Чувашии, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Челябинской, Ульяновской областях, в Санкт-Петербурге, Пермском крае в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

Медведев рекомендовал властям регионов принять меры для организации работы и доложить о результатах до 20 августа.

«Минпросвещения России проанализировать причины низкой строительной готовности (не превышает 13%) дошкольных учреждений, запланированных к вводу в эксплуатацию в ноябре – декабре 2019 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" национального проекта "Демография"», - сказано в тексте поручений.

Уточняется, что объекты не достроены во Владимирской, Кировской, Новгородской, Нижегородской, Оренбургской, Ярославской, Самарской, Саратовской областях, в Северной Осетии-Алании, Удмуртии, Забайкальском крае, Тыве и Дагестане.

Премьер поручил властям регионов ускорить темпы строительства или выкупа дошкольных учреждений, а также ввод их в эксплуатацию в запланированные сроки. Доложить о результатах необходимо до 22 августа.

Кроме того, премьер-министр Медведев поручил привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение сроков реализации национальных проектов.

«Руководителям национальных проектов, высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить утверждение нормативных актов, необходимых для реализации национальных проектов, и принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушение сроков их выпуска», - говорится в тексте поручений.