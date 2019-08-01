Общество

Псковская область вошла в тройку регионов с наименьшим числом врачей на человека

Минздрав опубликовал данные по обеспеченности регионов врачами. Как следует из статистического сборника Минздрава России за 2018 год, Псковская область вошла в тройку антилидеров по этому показателю.

Так, на 10 тысяч населения в Псковской области приходится 27,1 медработник, сообщает РИА Новости. Хуже дела обстоят только в Курганской области с показателем 24,2 и Чечне - 26,8.

Больше всего врачей на одного человека приходится на Чукотке, в Санкт-Петербурге и Северной Осетии. «Обеспеченность врачами на 10 тысяч соответствующего населения: Чукотский автономный округ - 65,5, Санкт-Петербург - 58,2, республика Северная Осетия - Алания - 54,2», - говорится в сборнике.

В среднем по России число врачей за последний год не изменилось существенно - 548,8 тысячи человек, отмечается в сборнике.

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