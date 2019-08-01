Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Некролог о Телеграме
Как помыть машину бесплатно?
Женщина на рыбалке: экипировка
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Тень выборов
Убрать нельзя оставить
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Трагедия в Острове
100 тысяч рублей за второго ребенка
 
 
 
ещё Общество 01.08.2019 18:5218 На набережной Великой в Пскове собираются строить здание для судебных инстанций. ФОТО 06.08.2019 09:100 В августе специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы граждан в пяти волостях 06.08.2019 09:060 Как жители Пскова ежедневно используют облака, даже не замечая этого 06.08.2019 08:590 Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы 06.08.2019 08:451 Псковская область вошла в тройку регионов с наименьшим числом врачей на человека 06.08.2019 08:040 Госслужащие попросили увеличить им командировочные
 
 
 
Самое популярное 04.08.2019 20:570 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 03.08.2019 20:310 Множественные ножевые ранения обнаружены на теле девушки в сгоревшей квартире на улице Инженерной в Пскове 05.08.2019 12:074 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 03.08.2019 19:550 Девушка погибла при пожаре в доме на улице Инженерной в Пскове 04.08.2019 19:111 Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В августе специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы граждан в пяти волостях

06.08.2019 09:10|ПсковКомментариев: 0

В августе 2019 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Псковский, Палкинский, Опочецкий и Печорский районы. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут пять волостей и проведут приемы граждан более чем в  13 населенных пунктах, удаленных от районных центров.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль  ПФР оснащен всем необходимым  для работы с клиентами.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

Отметим, что информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

График выезда передвижной  клиентской службы  ПФР в августе 2019 года

Наименование учреждения ПФР области

Август

Населенный пункт

УПФР в г. Пскове и Псковском районе

14.08.2019

 

21.08.2019

Ядровская

волость

Краснопрудская волость

Клиентская служба в Палкинском районе

15.08.2019

Новоуситовская волость:            

д. Дорожино

д. Трубицыно

п. Палкино

УПФР в Опочецком районе

22.08.2019

Болгатовская волость:

д. Лаптево

д. Болгатово

д. Духново

Клиентская служба в Печорском районе

26.08.2019

Лавровская волость

д. Ротово

д. Лавры

Добавим, что выездные приемы не единственный способ жителей отдаленных районов получить вовремя пенсионную услугу. Пользователи Интернета могут направить свой вопрос на сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Кроме того, через Портал электронных услуг ПФР es.pfrf.ru можно узнать, об уже сформированных пенсионных правах, подать заявление о назначении пенсии или изменении способа ее доставки. Напомним, что для входа на Портал гражданам необходимо использовать свою учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Теги: #пенсии #пфр #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1450 человек
06.08.2019, 09:320 В Порховском районе «ВАЗ» выехал на встречку, госпитализированы четыре человека 06.08.2019, 09:100 В августе специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы граждан в пяти волостях 06.08.2019, 09:060 Как жители Пскова ежедневно используют облака, даже не замечая этого 06.08.2019, 08:590 Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
06.08.2019, 08:451 Псковская область вошла в тройку регионов с наименьшим числом врачей на человека 06.08.2019, 08:362 Цены на бензин выросли, несмотря на компенсации нефтяникам 06.08.2019, 08:230 Самый большой конкурс в Псковском колледже искусств в этом году был на специальность «Декоративно-прикладное искусство» 06.08.2019, 08:170 У AliExpress появятся оффлайн-магазины в России
06.08.2019, 08:040 Госслужащие попросили увеличить им командировочные 05.08.2019, 22:380 Как гуляли на День Псковского района - глава муниципалитета поделилась выводами. ФОТО 05.08.2019, 21:460 Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки реализации нацпроектов 05.08.2019, 21:301 Участники проекта «Волонтеры культуры» поделились впечатлениями в соцсетях
05.08.2019, 21:210 Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин 05.08.2019, 21:020 В Псково-Печерском монастыре открылась четвертая смена проекта «Волонтеры культуры» 05.08.2019, 20:510 Жителям стругокрасненских деревень напомнили правила пожарной безопасности 05.08.2019, 20:150 В ИК-5 начали шить футболки
05.08.2019, 19:570 Около 500 человек приняли участие в экологической акции «Вода России» в Псковской области 05.08.2019, 19:430 Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 18-летней псковички заключен под стражу 05.08.2019, 19:360 Пресекать групповые неповиновения осужденных учились сотрудники учреждений псковского УФСИН 05.08.2019, 19:240 В Псковскую область пытались незаконно ввезти более 213 тонн продукции животного происхождения
05.08.2019, 19:040 В первенстве Псковской области по футболу сыграны матчи первого круга 05.08.2019, 18:534 «Сижу на кухне, не жду перемен…» 05.08.2019, 18:450 26 команд приняли участие в соревнованиях по летнему служебному биатлону среди сотрудников псковского УМВД 05.08.2019, 18:340 В Псков прибыли первые участники Всероссийского форума молодых семей
05.08.2019, 18:250 Перевозки пассажиров на ОЖД в июле выросли на 5,5% 05.08.2019, 18:160 Псковская Кадастровая палата: Как исправить ошибку в сведениях ЕГРН 05.08.2019, 17:590 Тепло и дождливо будет завтра в Псковской области 05.08.2019, 17:460 В Россию придет цеховая медицина
05.08.2019, 17:310 Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в 8 млрд долларов 05.08.2019, 17:150 Партпроект «Чистая страна» поддерживает введение предмета «Экология» в школьную программу 05.08.2019, 17:010 Псковичка заняла первое место на соревнованиях по прыжкам в высоту в Чебоксарах 05.08.2019, 16:520 В России по фактам лесных пожаров возбудили 277 уголовных дел
05.08.2019, 16:450 «Единая Россия» согласовала кандидатуру для замещения мандата в Собрании Себежского района 05.08.2019, 16:410 Роспотребнадзор сообщил о нарушениях при производстве минеральной воды 05.08.2019, 16:320 Победитель конкурса фотографий с «Нашествия» получил свой приз 05.08.2019, 16:311 63 спортзала отремонтированы в сельских школах Псковской области по проекту «Единой России»
05.08.2019, 16:290 Михаил Ведерников предложил вдвое увеличить единовременные выплаты семьям десантников 6-й роты 05.08.2019, 16:290 ОНФ предлагает внедрить во всех регионах технологию «умного» сноса зданий 05.08.2019, 16:240 Группа «Ласковый май» выступила на Дне города в Новосокольниках 05.08.2019, 16:170 15 дворов благоустроят в Великих Луках по партпроекту «Городская среда»
05.08.2019, 16:160 Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов 05.08.2019, 16:151 Власти Псковской области будут ходатайствовать о создании кадетского корпуса имени бойцов 6-й роты 05.08.2019, 16:080 Туристический потенциал Пскова представили в Латвии на Дне города Резекне 05.08.2019, 15:590 Порхович ночью обокрал 17-летнюю девушку
05.08.2019, 15:493 Иван Цецерский освобожден от должности координатора партпроекта «Городская среда» 05.08.2019, 15:421 ПЛН-ТВ: Откуда псковичи узнают информацию? 05.08.2019, 15:370 Наталья Мельникова: Правила индексации пенсии для пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, остаются прежними 05.08.2019, 15:170 «Чернобыль» и «Дрянь»: в США назвали лучшие сериалы
05.08.2019, 15:110 Сливки от «Прасковьи Молочковой» теперь можно купить в «Пятерочке» 05.08.2019, 14:520 Семья Щадриных: Программа «Подарок новорожденному» - реальная помощь молодым семьям 05.08.2019, 14:170 В международный день молодежи псковский Росреестр проведет «горячую линию» 05.08.2019, 14:090 Россиянина привлекут к ответственности за недостоверную таможенную декларацию
05.08.2019, 13:590 Росгвардейцы задержали девушку, похитившую мобильный телефон и деньги, на автостанции в Опочке 05.08.2019, 13:573 ОНФ предлагает ввести персональную ответственность чиновников за невыполненные программы благоустройства городской среды 05.08.2019, 13:560 Для начинающих кинолюбителей на «Киномании» предусмотрена категория «Влюбленные в кино» 05.08.2019, 13:540 Два малолетних ребенка получили травмы в ДТП в Островском районе
05.08.2019, 13:440 Председатели отраслевых профсоюзов и представители Псковского облсовпрофа провели ряд рабочих встреч в Новоржевском и Палкинском районах 05.08.2019, 13:433 На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время грандиозного шоу в Москве 05.08.2019, 13:240 Двухлетнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть, госпитализировали в Бежаницах 05.08.2019, 13:192 Центр поддержки кинематографии создан на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области
05.08.2019, 13:150 Работать без стресса удается лишь 7% россиян 05.08.2019, 13:080 Пенсионерка пострадала при столкновении «ВАЗа» и «Опеля» в Великих Луках 05.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 05.08.2019, 12:510 «Пиковая дама» откроет 114-й театральный сезон в Пскове
05.08.2019, 12:440 34-летний пскович украл из магазина на Зобова косметику 05.08.2019, 12:301 Единороссы Пскова организовали для детей познавательную программу, посвященную Дню светофора 05.08.2019, 12:074 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 05.08.2019, 11:562 Павел Чернов предоставил в ТИК Пскова неполный пакет документов для участия в довыборах в гордуму по 13-му округу
05.08.2019, 11:392 «Постскриптум»: Ситуация на «Псковавиа» и пробуксовка проектов по благоустройству Пскова 05.08.2019, 11:250 Подведены итоги конкурса фотографий с «Нашествия» 05.08.2019, 11:183 Псковская область получила дополнительные средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 05.08.2019, 11:101 Жителя Печор, превратившего свою квартиру в наркопритон, привлекли к ответственности
05.08.2019, 11:040 В Пскове военнослужащего оштрафовали за использование заведомо подложного диплома 05.08.2019, 10:550 В Псковской области начнет работу «горячая линия» связи с избирателями 05.08.2019, 10:470 Дом на улице Гдовской в Пскове введен в эксплуатацию 05.08.2019, 10:425 Эксперты предрекли рецессию в экономике России уже в 2019 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.