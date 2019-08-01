Общество

В августе специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы граждан в пяти волостях

В августе 2019 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Псковский, Палкинский, Опочецкий и Печорский районы. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут пять волостей и проведут приемы граждан более чем в 13 населенных пунктах, удаленных от районных центров.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

Отметим, что информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в августе 2019 года

Наименование учреждения ПФР области Август Населенный пункт УПФР в г. Пскове и Псковском районе 14.08.2019 21.08.2019 Ядровская волость Краснопрудская волость Клиентская служба в Палкинском районе 15.08.2019 Новоуситовская волость: д. Дорожино д. Трубицыно п. Палкино УПФР в Опочецком районе 22.08.2019 Болгатовская волость: д. Лаптево д. Болгатово д. Духново Клиентская служба в Печорском районе 26.08.2019 Лавровская волость д. Ротово д. Лавры

Добавим, что выездные приемы не единственный способ жителей отдаленных районов получить вовремя пенсионную услугу. Пользователи Интернета могут направить свой вопрос на сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Кроме того, через Портал электронных услуг ПФР es.pfrf.ru можно узнать, об уже сформированных пенсионных правах, подать заявление о назначении пенсии или изменении способа ее доставки. Напомним, что для входа на Портал гражданам необходимо использовать свою учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).