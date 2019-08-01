Общество

Псковская инспекция труда: Выдает ли организация расчетный листок?

Государственная инспекция труда в Псковской области информирует: в статье 136 Трудового кодекса четко прописано, что работодатель обязан выдать работнику расчетный лист.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции, при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении или других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем.

Работодатель может быть привлечена к административной ответственности за то, что работникам не представляются расчетные листки.