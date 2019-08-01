Общество

Опытный образец разъединителя с автоматизированным приводом установили в «Псковэнерго»

Филиал «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» принял в опытную эксплуатацию разъединитель 10 кВ с автоматизированным приводом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

При возникновении короткого замыкания на линии данное автоматизированное устройство позволяет диспетчеру дистанционно в течение нескольких минут провести отключение аварийного участка цепи и возобновить электроснабжение потребителей неповрежденных участков. Благодаря этому ожидается снижение трудозатрат на переключения в сетях, сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей и поиска повреждений на линии.

Сам разъединитель крепится на опоре, а привод, который им управляет, расположен в блоке ниже. При помощи GSM-модемов автоматизированного привода можно контролировать состояние оборудования, управлять разъединителем в единой системе телемеханики, вести журнал переключений. Все режимы работы, информация об технологических нарушениях и несанкционированных вмешательствах передаются на компьютер диспетчера.

Одной из основных задач испытаний нового разъединителя станет оценка его эффективности при устранении повреждений электросетевого оборудования. Все свои мнения и конкретные пожелания по техническим решениям специалисты «Псковэнерго» смогут напрямую высказать производителю по итогам опытной эксплуатации.

Экспериментальный коммутационный прибор производства Великолукского завода электротехнического оборудования «ЗЭТО» установлен на воздушной линии Пореченского участка в Великолукском районе. Протяженность ЛЭП 34 км, она обеспечивает электроснабжение порядка 20 населенных пунктов, а также турбаз и детских учреждений отдыха.