Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Некролог о Телеграме
Дом от А до Я
Женщина на рыбалке: экипировка
100 тысяч рублей за второго ребенка
Трагедия в Острове
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
Тень выборов
Убрать нельзя оставить
 
 
 
ещё Общество 01.08.2019 18:5218 На набережной Великой в Пскове собираются строить здание для судебных инстанций. ФОТО 06.08.2019 10:570 Замглавы Росмолодежи: На Псковской земле древние традиции семьи, любви и верности 06.08.2019 10:530 Курсанты набора 2019 года осваивают элементы строевой подготовки в псковской академии ФСИН 06.08.2019 10:520 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны 06.08.2019 10:270 ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов 06.08.2019 10:210 Женсовет Псковского филиала Академии ФСИН России помогает первокурсницам в адаптации
 
 
 
Самое популярное 04.08.2019 20:570 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 03.08.2019 20:310 Множественные ножевые ранения обнаружены на теле девушки в сгоревшей квартире на улице Инженерной в Пскове 05.08.2019 12:074 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 03.08.2019 19:550 Девушка погибла при пожаре в доме на улице Инженерной в Пскове 04.08.2019 19:111 Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов

06.08.2019 10:27|ПсковКомментариев: 0

ВТБ продлил время проведения рублевых платежей по системе дистанционного банковского обслуживания на счета получателей в других банках.

Если ранее клиент мог использовать этот сервис в рамках стандартного операционного дня, то сейчас время приема и обработки платежей клиентов увеличено: в Москве и других регионах московского часового пояса - до 19:00, для остальных регионов - от 19:00 до 23:00 (в зависимости от удаленности от московского часового пояса).

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «Продление операционного дня является важным шагом в удовлетворении потребностей бизнеса. Мы высоко ценим своих клиентов и их бизнес, делая все, чтобы работа с банком была максимально удобной, а клиенты могли оперативно производить расчеты с контрагентами в разных часовых поясах. Совершенствование качества сервисов для наших клиентов — это стратегическая задача ВТБ».

ВТБ последовательно проводит работу, направленную на увеличение времени проведения платежей. Так, в 2018 году в большинстве регионов размещения банк увеличил до 23:00 время проведения внутренних рублевых платежей по системе дистанционного банковского обслуживания.

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1458 человек
06.08.2019, 11:060 Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей 06.08.2019, 11:000 О проблемах и достижениях псковского легпрома расскажет в «Эхономике» Елена Косенкова 06.08.2019, 10:570 Замглавы Росмолодежи: На Псковской земле древние традиции семьи, любви и верности 06.08.2019, 10:530 Курсанты набора 2019 года осваивают элементы строевой подготовки в псковской академии ФСИН
06.08.2019, 10:521 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны 06.08.2019, 10:390 Инстаграм-активист сжег картонного Цукерберга в знак протеста 06.08.2019, 10:270 ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов 06.08.2019, 10:210 Женсовет Псковского филиала Академии ФСИН России помогает первокурсницам в адаптации
06.08.2019, 10:150 Псковская инспекция труда: Выдает ли организация расчетный листок? 06.08.2019, 10:080 Артснаряд обнаружен в псковской деревне Нижние Галковичи 06.08.2019, 10:070 Опытный образец разъединителя с автоматизированным приводом установили в «Псковэнерго» 06.08.2019, 10:010 Детский омбудсмен Анна Кузнецова принимает участие в Форуме молодых семей в Псковской области
06.08.2019, 09:430 Семь построек сгорели в псковских Соловьях 06.08.2019, 09:380 Российские десантники лидируют после первого этапа на конкурсе «Десантный взвод» 06.08.2019, 09:320 В Порховском районе «ВАЗ» выехал на встречку, госпитализированы четыре человека 06.08.2019, 09:100 В августе специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы граждан в пяти волостях
06.08.2019, 09:060 Как жители Пскова ежедневно используют облака, даже не замечая этого 06.08.2019, 08:590 Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы 06.08.2019, 08:454 Псковская область вошла в тройку регионов с наименьшим числом врачей на человека 06.08.2019, 08:362 Цены на бензин выросли, несмотря на компенсации нефтяникам
06.08.2019, 08:230 Самый большой конкурс в Псковском колледже искусств в этом году был на специальность «Декоративно-прикладное искусство» 06.08.2019, 08:170 У AliExpress появятся оффлайн-магазины в России 06.08.2019, 08:040 Госслужащие попросили увеличить им командировочные 05.08.2019, 21:460 Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки реализации нацпроектов
05.08.2019, 21:301 Участники проекта «Волонтеры культуры» поделились впечатлениями в соцсетях 05.08.2019, 21:210 Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин 05.08.2019, 21:020 В Псково-Печерском монастыре открылась четвертая смена проекта «Волонтеры культуры» 05.08.2019, 20:510 Жителям стругокрасненских деревень напомнили правила пожарной безопасности
05.08.2019, 20:150 В ИК-5 начали шить футболки 05.08.2019, 19:570 Около 500 человек приняли участие в экологической акции «Вода России» в Псковской области 05.08.2019, 19:430 Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 18-летней псковички заключен под стражу 05.08.2019, 19:360 Пресекать групповые неповиновения осужденных учились сотрудники учреждений псковского УФСИН
05.08.2019, 19:240 В Псковскую область пытались незаконно ввезти более 213 тонн продукции животного происхождения 05.08.2019, 19:040 В первенстве Псковской области по футболу сыграны матчи первого круга 05.08.2019, 18:534 «Сижу на кухне, не жду перемен…» 05.08.2019, 18:450 26 команд приняли участие в соревнованиях по летнему служебному биатлону среди сотрудников псковского УМВД
05.08.2019, 18:340 В Псков прибыли первые участники Всероссийского форума молодых семей 05.08.2019, 18:250 Перевозки пассажиров на ОЖД в июле выросли на 5,5% 05.08.2019, 18:160 Псковская Кадастровая палата: Как исправить ошибку в сведениях ЕГРН 05.08.2019, 17:590 Тепло и дождливо будет завтра в Псковской области
05.08.2019, 17:460 В Россию придет цеховая медицина 05.08.2019, 17:310 Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в 8 млрд долларов 05.08.2019, 17:150 Партпроект «Чистая страна» поддерживает введение предмета «Экология» в школьную программу 05.08.2019, 17:010 Псковичка заняла первое место на соревнованиях по прыжкам в высоту в Чебоксарах
05.08.2019, 16:520 В России по фактам лесных пожаров возбудили 277 уголовных дел 05.08.2019, 16:450 «Единая Россия» согласовала кандидатуру для замещения мандата в Собрании Себежского района 05.08.2019, 16:410 Роспотребнадзор сообщил о нарушениях при производстве минеральной воды 05.08.2019, 16:320 Победитель конкурса фотографий с «Нашествия» получил свой приз
05.08.2019, 16:311 63 спортзала отремонтированы в сельских школах Псковской области по проекту «Единой России» 05.08.2019, 16:290 Михаил Ведерников предложил вдвое увеличить единовременные выплаты семьям десантников 6-й роты 05.08.2019, 16:290 ОНФ предлагает внедрить во всех регионах технологию «умного» сноса зданий 05.08.2019, 16:240 Группа «Ласковый май» выступила на Дне города в Новосокольниках
05.08.2019, 16:170 15 дворов благоустроят в Великих Луках по партпроекту «Городская среда» 05.08.2019, 16:160 Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов 05.08.2019, 16:151 Власти Псковской области будут ходатайствовать о создании кадетского корпуса имени бойцов 6-й роты 05.08.2019, 16:080 Туристический потенциал Пскова представили в Латвии на Дне города Резекне
05.08.2019, 15:590 Порхович ночью обокрал 17-летнюю девушку 05.08.2019, 15:493 Иван Цецерский освобожден от должности координатора партпроекта «Городская среда» 05.08.2019, 15:421 ПЛН-ТВ: Откуда псковичи узнают информацию? 05.08.2019, 15:370 Наталья Мельникова: Правила индексации пенсии для пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, остаются прежними
05.08.2019, 15:170 «Чернобыль» и «Дрянь»: в США назвали лучшие сериалы 05.08.2019, 15:110 Сливки от «Прасковьи Молочковой» теперь можно купить в «Пятерочке» 05.08.2019, 14:520 Семья Щадриных: Программа «Подарок новорожденному» - реальная помощь молодым семьям 05.08.2019, 14:170 В международный день молодежи псковский Росреестр проведет «горячую линию»
05.08.2019, 14:090 Россиянина привлекут к ответственности за недостоверную таможенную декларацию 05.08.2019, 13:590 Росгвардейцы задержали девушку, похитившую мобильный телефон и деньги, на автостанции в Опочке 05.08.2019, 13:573 ОНФ предлагает ввести персональную ответственность чиновников за невыполненные программы благоустройства городской среды 05.08.2019, 13:560 Для начинающих кинолюбителей на «Киномании» предусмотрена категория «Влюбленные в кино»
05.08.2019, 13:540 Два малолетних ребенка получили травмы в ДТП в Островском районе 05.08.2019, 13:440 Председатели отраслевых профсоюзов и представители Псковского облсовпрофа провели ряд рабочих встреч в Новоржевском и Палкинском районах 05.08.2019, 13:433 На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время грандиозного шоу в Москве 05.08.2019, 13:240 Двухлетнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть, госпитализировали в Бежаницах
05.08.2019, 13:192 Центр поддержки кинематографии создан на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области 05.08.2019, 13:150 Работать без стресса удается лишь 7% россиян 05.08.2019, 13:080 Пенсионерка пострадала при столкновении «ВАЗа» и «Опеля» в Великих Луках 05.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.