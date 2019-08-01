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Общество

Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны

06.08.2019 10:52|ПсковКомментариев: 1

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. 

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. 

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: 

МОВО «Псковский» 
МОВО «Великолукский» 
ОВО по Гдовскому району 
МОВО «Дедовичское» 
Невельское ОВО 
ОВО по Островскому району 
ОВО по Порховскому району 
МОВО «Пушкиногорское» 

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством. 

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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