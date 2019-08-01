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Метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать в небе Псковской области в ночь с 12 на 13 августа

В ночь с 12 на 13 августа в небе над Псковской областью можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды, рассказал Псковской Ленте Новостей любитель астрономии Максим Евдокимов.

Метеорный поток Персеиды активен с 17 июля по 24 августа. Общая повышенная активность может наблюдаться с 5 по 20 августа. В этом году Международная метеорная организация прогнозирует наступление пика активности 13 августа с 05.00 по 18.00. Максимум активности придется на практически полную Луну (Ф=0,93), поэтому проводить наблюдения следует в течение нескольких дней до него.

«Поток можно наблюдать, но лучше выехать за город, лучше километров за 40. В городе наблюдать метеорный поток практически нет смысла, так как сильная засветка неба не позволит увидеть больше половины метеоров», - рассказал Максим Евдокимов.

Он отметил, что наблюдать метеоритный поток Персеиды будет сильно мешать Луна.

«Персеиды выглядят как белые светящиеся струйки, которые как будто "расчерчивают" ночное небо. Время свечения метеоров обычно длится несколько секунд. Пик метеорного потока можно наблюдать с 23.00 до 00.00. Ожидается, что в этом году в небе будет видно до 100 метеоров в час», - говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

В сообщении уточняется, что этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений наряду с апрельскими Лиридами и декабрьскими Геминидами. При ясной погоде Персеиды будут видны невооруженным глазом. Наблюдениям за звездным дождем смогут помешать облачная погода и растущая Луна.

«Свое название Персеиды получили от созвездия Персея. Визуально на уровне именно этого скопления находится источник потока. Метеоры образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта - Туттля. Явление открыли независимо друг от друга два американских астронома - Льюис Свифт и Хорас Парнелл Туттль. Сама комета подходит к Земле лишь раз в 135 лет. Вновь небесное тело приблизится к планете в 2126 году», - говорится в сообщении.