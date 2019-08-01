Общество

Молодые псковичи смогут побороться за победу в поэтическом конкурсе «Чернильница» в пяти номинациях

Этой осенью пройдет девятый городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница», организованный Псковским городским молодежным центром.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПГМЦ, у молодых псковичей появится возможность побороться за победу в пяти творческих номинациях, а именно: «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра», «Авторские стихотворения», «Лучший музыкальный чтец», «Лучший чтец произведений на иностранном языке» (английский и немецкий).

К категории «Лучший чтец» будет относиться:

«Моя ли в том вина, что нас у жизни много, а жизнь у нас одна?» - конкурс стихотворений, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Философская лирика.

«Индекс Вечности на конверте» - конкурс стихотворений на тему «Экспериментальная поэзия» (это может быть белый стих, использование авторских слов и нестандартных строк и т.д.)

«Она любила меня, но так, как любят только в кино» - конкурс стихотворений на тему «Любовная лирика».

«Населенный пункт большой — с очень сложною «душой» - конкурс стихотворений на тему «Городская лирика» (городские лица – портреты, определенные места в городе, жизнь городская в целом и т.д.).

Номинация «Лучший музыкальный чтец» подразумевает вокальное исполнение одного произведения известного поэта под музыкальный инструмент.

Напомним, прием заявок на конкурс стартует 19 августа в группе конкурса «Чернильница» ВКонтакте.