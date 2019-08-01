Молодые псковичи смогут побороться за победу в поэтическом конкурсе «Чернильница» в пяти номинациях

Этой осенью пройдет девятый городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница», организованный Псковским городским молодежным центром.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПГМЦ, у молодых псковичей появится возможность побороться за победу в пяти творческих номинациях, а именно: «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра», «Авторские стихотворения», «Лучший музыкальный чтец», «Лучший чтец произведений на иностранном языке» (английский и немецкий).
К категории «Лучший чтец» будет относиться:
Номинация «Лучший музыкальный чтец» подразумевает вокальное исполнение одного произведения известного поэта под музыкальный инструмент.
Напомним, прием заявок на конкурс стартует 19 августа в группе конкурса «Чернильница» ВКонтакте.