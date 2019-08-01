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Экс-глава Новоржевского района возглавил службу по надзору за дорожными подрядчиками в Псковавтодоре

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с Михаилом Пашковым, который до недавнего времени занимал должность главы Новоржевского района. Руководитель региона поблагодарил его за добросовестную работу на посту руководителя муниципального образования и вручил благодарственное письмо, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Также Михаил Ведерников поздравил Михаила Пашкова со вступлением в новую должность руководителя службы по надзору за подрядными организациями в ГБУ «Псковавтодор».

«Для нас это принципиально важное направление работы. Уверен, что вы сможете максимально применить имеющийся у вас богатейший опыт, знания и компетенции. Мы переходим на новую систему проведения дорожных работ, в том числе в плане контроля за их качеством. Важно, чтобы подрядчики понимали, что контроль будет постоянным, объективным и достаточно жестким там, где этого требует ситуация. Уже сейчас мы отмечаем более ответственное отношение некоторых подрядных организаций к своей работе», - сказал губернатор.

Михаил Пашков поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанное доверие. «Я понимаю, насколько серьезная работа мне предстоит, и надеюсь, что буду полезен», - сказал он.

Губернатор добавил, что уже в ближайшее время ждет от Михаила Пашкова предложений по организации коллегиального контроля над качеством дорожного ремонта, который будет вестись с привлечением правоохранительных и контролирующих ведомств, представителей общественных организаций и активных граждан.

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Отметим, что Михаил Пашков родился в мае 1958 года. В 1985 году окончил политехнический институт им М. И. Калинина по специальности «инженер-механик». В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юрист». Вся трудовая деятельность была связана с Новоржевским районом. Начинал карьеру с должности инструктора Новоржевского ДОСААФ. С 1988 года работал главным инженером Новоржевского льнозавода. С 1990 года - руководитель дорожно-строительной организации. С 2006 по 2007 год - начальник отдела ЖКХ и строительства администрации Новоржевского района. С 2007 года - директор МП «ЖКО». С 2009 года занимал пост главы Новоржевского района. В сентябре 2014 года был переизбран, набрав более 70% голосов жителей муниципалитета.