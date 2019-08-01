Общество

На фабрике «Славянка» работает школьный рынок с выгодными ценами на форму

Со 2 августа в холле швейной фабрики «Славянка» в Пскове работает школьный рынок, где можно со скидкой приобрести школьную форму для детей. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала генеральный директор фабрики Елена Косенкова.

Она отметила, что на данный момент фабрика выпускает 100 моделей школьной формы для девочек и 100 моделей для мальчиков.

«У нас уже есть соглашение с 27-й школой. Учащиеся начальной школы приходят к нам, мы им даем сниженные цены, потому что мы понимаем, что обязаны пойти на встречу. У многих родителей не один ребенок, а два или три, одеть всех в школьную форму будет дорого», - поделилась Елена Косенкова.

Она также отметила, что, если какие-то школы Пскова или области захотят сотрудничать с фабрикой «Славянка», то они готовы оперативно подписать соглашение и подготовить детей к новому школьному сезону по приятным ценам.