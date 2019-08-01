Два представителя от Псковской области претендуют на звание лучшего социального работника России

Во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» примут участие два представителя от Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.
В номинации «Лучший директор стационарного учреждения социального обслуживания» регион будет представлять директор Новосельского дома-интерната Юлия Васильева, в номинации «За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» - социальный педагог отделения социальной помощи Центра социального обслуживания Псковского района Анна Александрова.
Документы направлены в министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и будут рассмотрены центральной конкурсной комиссией не позднее 1 октября этого года.
Добавим, что конкурс профессионального мастерства проходит в 3 этапа. Выдвижение номинантов осуществляется трудовыми коллективами с учетом их профессиональных, творческих, нравственных качеств.