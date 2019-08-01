Общество

Псковская швейная фабрика «Славянка» вынуждена экономить на материалах

Швейной фабрике «Славянка» приходится экономить на материалах, вместо шерсти и полушерсти на производстве используют поливискозу. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала генеральный директор фабрики Елена Косенкова.

«Полушерсть и шерсть очень дорогие, сегодня такие вложения не нужны, мы работаем с поливискозой, она дешевая», - заявила Елена Косенкова. Она также отметила, что в целом в России на данный момент сложилась сложнейшая ситуация в области легкой промышленности. Так как зарубежные производители вытесняют с рынка местных.

Для примера Елена Косенкова привела несколько крупных торговых центров Пскова, где в широком ассортименте представлены товары легкой промышленности, аналогичные российским, только по более низким ценам, из Узбекистана. Она отметила, что цена установлена ниже, в том числе, за счет того, что в Узбекистане государство оказывает хорошую поддержку развитию легкой промышленности.