Выиграть набор творожных паст и питьевых йогуртов от «Прасковьи Молочковой» могут участники конкурса репостов

В группе «Прасковьи Молочковой» ВКонтакте и Instagram стартовал новый конкурс репостов. У участников конкурса есть шанс выиграть набор творожных паст и йогуртов псковского производителя молочной продукции.

Чтобы стать участником, необходимо вступить в группу Прасковья Молочкова, сделать репост этой публикации, закрепить запись у себя на стене и не удалять ее до окончания розыгрыша.

15 августа выберут сразу трех победителей, которые получат:

Пасту творожную 0,23 г: ваниль, изюм, чернослив, курага, клюква, острая, с зеленью, пряная.

Йогурт питьевой 0,33 кг с различными вкусами: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический.

Вручение призов проходит в день объявления победителей розыгрыша. В случае, если вы не можете прийти в этот день - компания вручит вам приз с победителями следующего конкурса.

Всем удачи!