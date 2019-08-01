Выиграть набор творожных паст и питьевых йогуртов от «Прасковьи Молочковой» могут участники конкурса репостов

В группе «Прасковьи Молочковой» ВКонтакте и Instagram стартовал новый конкурс репостов. У участников конкурса есть шанс выиграть набор творожных паст и йогуртов псковского производителя молочной продукции.
Чтобы стать участником, необходимо вступить в группу Прасковья Молочкова, сделать репост этой публикации, закрепить запись у себя на стене и не удалять ее до окончания розыгрыша.
15 августа выберут сразу трех победителей, которые получат:
Вручение призов проходит в день объявления победителей розыгрыша. В случае, если вы не можете прийти в этот день - компания вручит вам приз с победителями следующего конкурса.