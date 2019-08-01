Общество

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший Лектор»

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший Лектор». Конкурсанты смогут продемонстрировать свои ораторские и лекторские способности, показав важность владения навыком публичных выступлений в реалиях современного общества. Кроме того, каждый участник внесет свой вклад в развитие просветительской деятельности в стране, поделившись со слушателями своими знаниями в формате лекции.

Финалисты конкурса и лауреаты разделят призовой фонд в размере 910 000 рублей:

I место – 100 000 рублей (один приз);

II место – 80 000 рублей (два приза);

III место – 50 000 рублей (три приза).

Лауреаты – 25 000 рублей (двадцать призов).

Для участия в конкурсе нужно прислать организаторам видеозапись лекции на свободную тему длительностью от 15 до 20 минут.

Заявки принимаются с 5 августа по 25 сентября.

Награждение финалистов пройдет 18 октября 2019 года в Воронеже, на Пятом Всероссийском Science Slam.

Подробную информацию о конкурсе, включая требования к работам участников, можно найти в положении о конкурсе и на портале Российского общества «Знание».