Общество

В музыкальной школе имени Мусоргского в Великих Луках начался ремонт

В музыкальной школе имени Мусоргского в Великих Луках начался ремонт. Детская музыкальная школа размещается в трехэтажном здании 1976 года постройки, капитального ремонта в учреждении никогда не было. Сегодня там активно идут ремонтные работы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, средства на ремонтные работы выделены по решению президента из резервного фонда правительства РФ на развитие музыкальных школ в ответ на обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Подрядчик из Оренбургской области уже во всю поступил к ремонту. В ближайшее время рабочие бригады приступят к замене кровли, перепланировки помещений первого этажа. Более того, строители заменят окна, полы и стены.



После ремонта в музыкальной школе появится обновленный концертный зал, приспособленный для хорового пения и музицирования.