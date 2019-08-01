Общество

Ресторан «Инжир» представляет мероприятия недели

В среду, 7 августа, в ресторане «Инжир» в Пскове традиционно состоится девичник. В этот день женским компаниям скидка до 30% на весь счет.

Музыкальная программа будет представлена выступлением Николая Никонова.

Начало программы в 20.00. Вход свободный.

В пятницу, 9 августа, гостем «Инжира» станет Вячеслав Галковский, который на саксофоне исполнит как мировые хиты, так и модные и актуальные треки. Начало программы в 21.00, вход свободный.

Субботу в ресторане «Инжир» украсит своим выступлением певица Джана. В ее репертуаре любимые джазовые композиции и популярные хиты и песни.



Начало программы в 21.00, вход свободный.