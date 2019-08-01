Общество

Средства борьбы с пожарами в регионах устарели, заявили в Генпрокуратуре

В большинстве российских регионов состояние сил и средств, предназначенных для тушения пожаров в лесах, не соответствуют нормативным требованиям, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, многие средства тушения пожаров «устарели, выработали свой ресурс».

Куренной рассказал, что только за первое полугодие прокуратура выявила по всей России свыше 27 тысяч нарушений в сфере пользования лесами. Возбуждено 685 уголовных дел. С виновных взыскивается ущерб более чем в 1 миллиард рублей.

Ранее представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других российских регионов, страдающих в настоящее время от лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере.

Он рассказал, что сейчас ведется проверка по Красноярскому краю. В Бурятии случаев искажения статистики по пожарам выявлено не было.