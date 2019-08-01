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Общество

Минобрнауки подготовило проект о штрафах для нетрудоустроивших целевиков школ и вузов

06.08.2019 14:44|ПсковКомментариев: 0

Министерство науки и высшего образования предложило урегулировать вопрос о перечислении штрафов за неисполнение обязанности по трудоустройству целевиков образовательными организацями — заказчиками целевого обучения. Проект поправок в закон об образовании опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета». 

В настоящее время, говорится в сводном отчёте к документу, не определено, в чью пользу перечисляется штраф при нарушении обязательств заказчиками целевого обучения — образовательными организациями по трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных и региональных бюджетов.

Согласно законопроекту, в этом случае заказчик будет перечислять штраф в размере расходов, понесённых на обучение гражданина, в доход соответствующего бюджета.

Также проектом предложено исключить частичное регулирование правительством РФ полномочий органов местных и региональных властей по определению перечня специальностей, направлений подготовки, по которым проводится приём на целевое обучение в пределах установленной этими органами квоты.

В марте кабмин утвердил новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, которые, в частности, усиливают ответственность гражданина или заказчика целевого обучения за несоблюдение условий договора. Так, заказчик, не сумевший трудоустроить выпускника, должен выплатить штраф.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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