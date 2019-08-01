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Общество

Алексей Овсянников вручил служебные удостоверения молодым сотрудникам полиции

06.08.2019 14:52|ПсковКомментариев: 0

В зале коллегий УМВД России по Псковской области прошла встреча с сотрудниками, окончившими Нижегородскую академию МВД России. На сегодняшний день в академии 6 факультетов, один из которых факультет подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Именно его выпускники помолнили ряды псковских стражей порядка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Теперь главное для молодого сотрудника – как можно быстрее перенять опыт коллег. Для этого за каждым будет закреплен наставник из числа опытных сотрудников, который призван посвятить молодежь во все тонкости полицейской профессии.

Служебные удостоверения оперуполномоченным полиции вручил начальник регионального УМВД генерал-майор Алексей Овсянников. Он пожелал молодым сотрудником успехов в служебной деятельности, а также подчеркнул, что они всегда могут обратиться за помощью не только к наставникам, но и к своим опытным коллегам.

«Я надеюсь, что на местах службы вы сможете проявить свои лучшие качества и продемонстрировать все знания, что вы получили в Нижегородской академии министерства внутренних дел Российской Федерации», - добавил Алексей Овсянников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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