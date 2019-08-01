Общество

Центральная библиотека Пскова распаковала подарки ганзейских гостей

Сотрудники Псковской центральной городской библиотеки (на Конной) рассортировали книги, подаренные городу участниками автопробега «Санкт-Петербург - Псков», который был посвящен 39-м Международным Ганзейским дням, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Напомним, инициатором этого мероприятия стала издатель Ольга Кичигина - лауреат премии Екатерины Дашковой в номинации «Меценат». Книжный автопробег прибыл в Псков 27 июня. Его участники из разных издательств подарили Централизованной библиотечной системе более тысячи новых книг.

Среди этих приобретений много исторических монографий (например, «История кавалерии», «Русская православная церковь на Аляске», «Крымская кампания. 1854-1855»), энциклопедии, биографии и автобиографии.

Теперь на абонементе в библиотеке на Конной можно взять исторические очерки знаменитых игроков «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпова и Анатолия Вассермана, воспоминания создателя КВН Александра Маслякова, а также документальную историю бит-квартета «Секрет».

Кроме того, библиотека пополнилась бестселлерами от известных российских блогеров и журналистов (например, Александра Минкина, Олега Кашина и Елены Михалковой).

Среди ганзейских подарков библиотеке также немало прекрасно изданных классических произведений и богато иллюстрированных изданий, посвящённых всевозможным рукоделиям и ремёслам.

Благодаря ганзейскому автопробегу в библиотеке на Конной появились сборники занимательных криминальных задач на внимательность и смекалку, книги по популярной психологии и основам религиозной этики (например, «Зачем работать. Принципы выдающейся карьеры для христиан»), а также уникальные красочный издания, посвящённые специфическим хобби (например, «Тыква. Поделки и украшения»).

В конце июля Псков вдобавок посетил писатель Андрей Шашков из Подмосковья и подарил Центральной городской библиотеке свою новую книгу «Эпоха застоя», в которую вошли повести и рассказы о тех «благословенных и проклятых годах».