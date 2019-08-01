Общество

Профилактическая акция «Внимание – поезд!» проходит на Октябрьской железной дороге

С 1 августа по 30 сентября на территории Октябрьской железной дороги проводится акция «Внимание – поезд!». Мероприятие направлено на предупреждение случаев непроизводственного травматизма на железнодорожной инфраструктуре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороги, железнодорожники круглый год проводят профилактическую работу по предупреждению случаев травматизма среди населения, тем не менее, периодически печальная статистика пополняется. Так, за семь месяцев 2019 года на объектах инфраструктуры Октябрьской магистрали травмировано 129 граждан, из них 87 смертельно. Среди пострадавших 12 детей, шесть из которых были травмированы смертельно. Причины произошедшего в большинстве своем заключаются в грубом нарушении правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

За два месяца профилактической акции «Внимание – поезд!» во всех субъектах присутствия Октябрьской железной дороги будут организованы рейды с участием сотрудников транспортной полиции. Железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов пройдут по местам несанкционированных проходов через железнодорожные пути. Граждан предупредят о возможных последствиях подобных нарушений и напомнят им правила пересечения железнодорожного полотна.

Кроме того, сотрудники Октябрьской железной дороги планируют посетить школьные и дошкольные учебные заведения, находящиеся в границах магистрали. Детям расскажут о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге, вручат памятки по безопасному пребыванию на транспортной инфраструктуре. На вокзалах и платформах будет увеличено количество объявлений о необходимости соблюдать правила безопасности.

Октябрьская железная дорога напоминает о необходимости соблюдения правил личной безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ведь железная дорога остается зоной повышенной опасности, и надежда рискнуть и выиграть время у многотонной машины, идущей на большой скорости, может оказаться последней в жизни рискующего.