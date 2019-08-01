Общество

Печоры встретят 75-й годовщину освобождения от фашистов соревнованиями по стритболу, органными концертами и салютом

В Печорах с 9 по 11 августа пройдет череда мероприятий, посвященных 75-й годовщине со дня освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, в пятницу состоятся соревнования по стритболу на кубок главы Печорского района. Место проведения - парк культуры и отдыха «Треугольник». В этот же день в центральной библиотеке откроется фотовыставка «Весь мир театр».

Основные торжества пройдут в субботу, 10 августа. В 10.00 на улице Свободы откроются выставка современной и исторической военной техники и ярмарка промыслов «Ремесленные перезвоны». В полдень на Соборной площади состоится Благодарственный молебен Пресвятой Богородице. Затем состоится шествие жителей и гостей города к памятнику Стела, где пройдет торжественный митинг.

После этого празднование Дня города и юбилейной годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков переместится в парк культуры и отдыха «Треугольник», где пройдут показательные выступления десантников, а в 14.00 начнется концерт «Победа в песнях и наших сердцах».

Вечером в лютеранской кирхе запланирован концерт органной музыки. За инструментом будет находиться лауреат международных конкурсов Ольга Бестужева (Нижний Новгород). В 19.00 в парке культуры и отдыха «Треугольник» начнется праздничный концерт и дискотека, которая продлится до поздней ночи. Салют украсит небо над городом в 22.30.

В День освобождения города и района, 11 августа, у братского захоронения «Скорбящая мать» в 13.00 состоится заупокойная лития по погибшим во время Великой Отечественной войны. Здесь же пройдет перезахоронение останков 6 бойцов Красной Армии, которые отдали жизни за свою Родину. Как рассказал руководитель раскопок, представитель детского молодежного центра «Вестник» Александр Пушкарев, солдат обнаружили на территории Лавровской волости.

«Останки мы поднимали из окопов. К сожалению, ни документов, ни наград, ни именных вещей обнаружить не удалось. Получилось узнать некоторую информацию по четырем солдатам. Их обнаружили в окопе, конфигурация которого предназначена для стрельбы из противотанкового оружия. Перед гибелью они, видимо, сдерживали атаку бронетехники противника», — рассказал поисковик. Александр Пушкарев также отметил, что раскопки продлятся до сентября.

В этот день в 14.00 пройдет концерт органной музыки с участием Марии Макаренко (Москва), а в 16.00 за инструмент сядет Денис Маханьков. Звучание органа дополнят виолончель (Наталия Назарова) и баян (Алевтина Никитина). В 15.00 на Михайловской площади пройдет концерт хоров Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Печоры были освобождены 11 августа 1944 года войсками 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта во время проведения Тартуской наступательной операции. Вместе с этим полностью завершилось освобождение Псковской земли от немецко-фашистских захватчиков.