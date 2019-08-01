Общество

Иван Штылин получил удостоверение кандидата в главы Пустошкинского района

Иван Штылин получил удостоверение кандидата в главы Пустошкинского района. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, разместив фотографии, между которыми разница почти в 10 лет.

«2010 год - вручение удостоверения кандидата в депутаты Великолукский городской Думы. Мой первый опыт участия в выборах. Тогда, спустя год после окончания вуза, я понял, что моя энергия и свободное от работы тренером время позволяют попробовать себя еще и в политике», - написал Иван Штылин.

На второй фотографии запечатлен момент вручения ему удостоверения кандидата в главы Пустошкинского района. «Улыбки уже на лице такой нет, потому как после работы в областном Собрании и администрации Псковской области уже понимаешь всю ответственность возложенных на тебя обязательств и принимаемых решений», - отметил он. Иван Штылин также добавил, что у него есть энергия и желание внести свой вклад в улучшение жизни жителей Пустошкинского района.