Мы не прогнозируем 32 градуса тепла и сухую погоду в Псковской области - Тала Нещадимова

Август в Псковском регионе будет достаточно теплым, заявила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
В ближайшие дни ожидается, что столбик термометра поднимется до +22...+23 градусов. По словам Талы Нещадимовой, ветер будет преимущественно южным.
Дождливая погода также будет частым явлением в области.
«Мы не прогнозируем 32 градуса тепла и сухую погоду, но погода будет достаточно комфортная, с летними грозами в отдельных районах области», - уточнила Тала Нещадимова и подчеркнула, что данная погода соответствует той норме, которая характерна для августа в псковском регионе.