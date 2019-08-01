Общество

Мы не прогнозируем 32 градуса тепла и сухую погоду в Псковской области - Тала Нещадимова

Август в Псковском регионе будет достаточно теплым, заявила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

В ближайшие дни ожидается, что столбик термометра поднимется до +22...+23 градусов. По словам Талы Нещадимовой, ветер будет преимущественно южным.

Дождливая погода также будет частым явлением в области.

«Мы не прогнозируем 32 градуса тепла и сухую погоду, но погода будет достаточно комфортная, с летними грозами в отдельных районах области», - уточнила Тала Нещадимова и подчеркнула, что данная погода соответствует той норме, которая характерна для августа в псковском регионе.