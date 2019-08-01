Общество

В ИК-2 чествовали лучших спортсменов учреждения

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области (Крюки) прошел Единый день информирования, в рамках которого чествовали лучших спортсменов учреждения из числа сотрудников и ветеранов подразделения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники ИК-2 на постоянной основе показывают высокие спортивные результаты, занимая призовые места в ведомственных соревнованиях. Стоит отметить младшего инспектора 1 категории отдела охраны Анжелу Федосееву, которая завоевала 1 место в служебном биатлоне на спартакиаде УФСИН России по Псковской области.

В ходе мероприятия руководство учреждения пожелало спортсменам неиссякаемой энергии, побед и успехов в службе, после чего вручило грамоты и памятные подарки.