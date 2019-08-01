Общество

О старте двух экоакций объявили псковские «единороссы»

О старте сразу двух экологических акций объявило Псковское региональное отделение «Единой России». Решение об их проведение было принято 6 августа в ходе круглого стола #яменяюмир. В его работе приняли участие активисты партии и «Молодой Гвардии».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», собравшиеся затронули вопросы, касающиеся загрязнения окружающей среды, сортировки мусора, правильной утилизации опасных отходов и формирования экологической культуры.

Продолжением обсуждения станет акция «Планета без пакета», которая пройдет в Пскове в рамках партпроекта «Чистая страна» на следующей неделе. Ее цель – информирование горожан о вреде полиэтилена и пластика, пропаганда альтернативной не менее доступной и безопасной упаковки. Прохожим планируется предложить более 100 бумажных пакетов.

«Считаю, что это очень полезное мероприятие. К примеру, во всей Европе переходят на безвредные сумки для продуктов, так называемые авоськи. Раньше же было такое и у нас, поэтому не было такого количества пакетов, не существовало проблемы, когда в океанах появляются целые острова из пластика. Природу нужно беречь», - высказала мнение кандидат в депутаты Псковской городской Думы по округу №13 Галина Неваленная.

Также в ближайшее время стартует акция по сбору отработанных батареек, ее проведут представители «Молодой Гвардии». Псковичи смогут избавиться от использованных элементов питания, которые затем будут переданы в специализированный пункт приема.

«Лампы, ртутьсодержащие приборы, аккумуляторы и, конечно же, отработанные батарейки просто необходимо утилизировать правильно. Иначе все это, в экологическом смысле, становится оружием замедленного действия», - напомнил кандидат в депутаты областного Собрания Игорь Максимов.

Проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории РФ.