Общество

Главный судебный пристав Псковской области проведет прием граждан в Великих Луках

7 августа с 14.00 до 16.00 в отделе судебных приставов города Великие Луки будет осуществлен выездной прием граждан руководителем УФССП России по Псковской области, сообщается на сайте ведомства.

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников будет осуществлять прием граждан и представителей организаций на базе отдела судебных приставов города Великие Луки по адресу: Псковская область, Великие Луки, ул. Горная, д. 5.

Попасть на прием смогут все желающие. Запись на прием к руководителю Управления ведется по телефонам: 8(8112)69-90-20, 8(81153) 3-11-35.

Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментных платежей, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности к должнику, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.

Напоминаем, что вход в здание ОСП г. Великие Луки Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.