Общество

На одно вакантное место депутата Псковской городской Думы будут претендовать 8 кандидатов

Сегодня, 6 августа, территориальная избирательная комиссия Пскова завершила регистрацию кандидатов для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу №13 в Единый день голосования 8 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в итоге процедуру регистрации прошли восемь кандидатов:

Василий Краснов, 1983 года рождения, образование - среднее профессиональное, место работы - Гражданское Региональное автономное движение ГРАД России, официальный уполномоченный представитель, проживает в Пскове, самовыдвижение;

Николай Кузьмин, 1980 года рождения, образование высшее, работает в ООО «МИП "ДЭМИСМЕД"» начальником отдела внедрения, место жительства - Псков, выдвинут региональным отделением партии «Яблоко»;

Олег Луценко, 1961 года рождения, образование - высшее, место работы - ООО ЧОО «Областное агентство безопасности», директор, место жительства - Псков, выдвинут региональным отделением КПРФ;

Галина Неваленная, 1961 года рождения, образование высшее, место работы – ГБУЗ Псковской области «Псковская городская поликлиника», главный врач, место жительства - Псков, выдвинута региональным отделением политической партии «Единая Россия»;

Павел Рахонин, 1994 года рождения, образовании - среднее профессиональное, ООО «Перспектива», повар, место жительства – Псков, выдвинут ЛДПР;

Игорь Романов, 1977 года рождения, образование - высшее, место работы - ООО «Эко-край Псковский», директор, проживает в Пскове, выдвинут региональным отделением Партии Роста;

Татьяна Филипченкова, 1979 года рождения, образование высшее, работает в ООО «УО Городская управляющая компания» заместителем генерального директора, место жительства - Псков, выдвинута региональным отделением партии «Справедливая Россия»

Виктор Широбоков, 1967 года рождения, образование высшее, ООО Центр дополнительного образования «АйтиЛён», Председатель ликвидационной комиссии, проживает в Пскове, выдвинут партией «Социальной защиты».

Самовыдвиженцу Павлу Чернову отказано в регистрации, в связи с отсутствием некоторых документов, представленных им в ТИК, необходимых для регистрации.

Подробнее о кандидатах на сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь.

Дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу назначены в связи с отказом Дмитрия Михайлова (КПРФ) от депутатского мандата 13 декабря 2018 года, который получил вакантный мандат в региональном парламенте. Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.