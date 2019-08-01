Общество

Более 255 сертификатов выдано в Пскове в рамках губернаторской программы «Подарок новорожденному»

В рамках координационного итогового совещания, которое прошло во вторник, 6 августа, под председательством и. п. главы Пскова Елены Полонской, начальник территориального управления Пскова главного госуправления социальной защиты Псковской области Наталья Хачапуридзе рассказала о реализации губернаторской программы помощи молодым семьям «Подарок новорожденному».

«На этой неделе мы начали работу по реализации губернаторской программы, предусматривающей медаль «Рожденному на земле Псковской» и помощь в качестве сертификата на 5 тысяч рублей семьям, имеющим рожденных в 2019 году детей. На вчерашний день уже было выдано 255 сертификатов, люди идут очень активно. Очереди довольно большие, но мы стараемся всех принять и оформить - специально выделены сотрудники, которые сейчас занимаются только этим», - отметила начальник соцзащиты.

Она также подчеркнула, что принимает благодарные отзывы тех, кто уже успел отоварить свои сертификаты. Молодые мамы и папы приобретают новорожденным коляски, кроватки, одежду и другие необходимые товары.

Напомним, программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором Михаилом Ведерниковым, стартовала в Псковской области 1 июня. Это еще одна мера поддержки материнства и детства, направленная на повышение рождаемости в Псковской области, она реализуется в рамках программы «Десятилетие детства».

Кроме того, Наталья Хачапуридзе рассказала, что в скором времени начнутся ремонтные работы в псковском приюте «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»: «В августе мы осуществим демонтаж стены - начнем ремонт с фасадной части здания. А на будущий год попытаемся сделать основной ремонт, так как здание в нем очень нуждается. Часть денег на это выделила областная администрация, часть - спонсоры».

Елена Полонская отметила, что ежегодно городские власти участвуют в жизни центра, и предложила в этом году также «не оставаться в стороне».