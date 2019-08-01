За 5 лет до пенсии псковичи смогут пройти бесплатное обучение практически любой профессии

Центр занятости населения приглашает всех желающих граждан предпенсионного возраста пройти обучение любой понравившейся профессии. Об этом на координационном итоговом совещании у главы города Пскова во вторник, 6 августа, рассказала и. о. заместителя директора - начальника отделения областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району Анастасия Анкудинова.
«За 5 лет до предполагаемого выхода на пенсию граждане могут начинать участвовать в нашей программе. Мы бесплатно обучаем как безработных, так и работающих граждан, даем возможность получить практически любую понравившуюся профессию. Список включает уже более 300 наименований, к программе подключились все учебные заведения Пскова», - сообщила начальник отделения.
Кроме того, для безработных граждан предусмотрена стипендия в размере минимальной оплаты труда. «Мы хотим в полном объеме осуществить эту программу, поэтому с радостью ждем и приглашаем всех желающих», - подчеркнула Анастасия Анкудинова.
В свою очередь начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе Пскове и Псковском районе Алексей Еремин сообщил, что с 1 августа произведен перерасчет пенсии за 2018 год работающим и неработающим пенсионерам. Из 68 тыс. пенсионеров прибавку за 2018 год получили около 22 тыс. человек.
Также он обратил внимание городских властей на то, что в Управление Пенсионного фонда стали массово обращаться пенсионеры и сотрудники кадровых служб с вопросами об отмене индексации пенсии пенсионерам, уволившимся в 2020 году. Алексей Еремин подчеркнул, что эта информация - ложная, и изменений в законодательстве на данный момент не предвидится. «Граждане пенсионного возраста, которые уволятся хоть в 2019, хоть в 2020 году все равно получат перерасчет на четвертый месяц после увольнения. Мы уже проводим встречи на предприятиях, чтобы донести до населения правдивую информацию. Никакой паники быть не должно!» - заявил начальник Управления.