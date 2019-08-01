Общество

Жителям Пскова напомнили правила пожарной безопасности

6 августа сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пскову совместно со специалистом по социальной работе Центра социального обслуживания г. Пскова был осуществлен профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилых домах и квартирах, в том числе в местах проживания многодетных семей. Рейдом охвачен жилой сектор по улицам Коммунальная, Ольгинская набережная, Звездная, Алёхина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда с жителями города были проведены беседы на тему пожарной безопасности, распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности. Кроме того, были проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, о недопущении детской шалости с огнем, о запрете разведения костров и сжигания мусора на общественной территории.

Жителям напомнили о важности соблюдения элементарных правил безопасности подрастающим поколением, напомнили номера вызовов пожарно-спасательных подразделений. В ходе рейда проинструктировано под подпись 37 человек.