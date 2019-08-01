Общество

Эксперты выяснили среднюю зарплату секретаря на ресепшн в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты секретарей на ресепшн в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, секретарь на ресепшн в Пскове в среднем получает 22 000 рублей, что аналогично показателям в конце прошлого года - обзор от 21 декабря 2018 г.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии также не изменилась и достигает следующих показателей: Тверь – 25 000 рублей, Великий Новгород – 22 000 рублей, Смоленск – 22 000 рублей, Ленинградская область – 27 000 рублей в месяц.

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 40 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 33 000 рублей в месяц.

Для того, чтобы стать секретарем на ресепшн, необходимо: знание делового этикета, опыт работы с оргтехникой, мини-АТС, грамотный устный и письменный русский язык, возможно дополнительное требование знания английского языка, знание делопроизводства и опыт работы секретарем от полугода до года.