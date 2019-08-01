Общество

«Ъ»: Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно представленным данным, количество госзакупок, которые не состоялись, выросли с 31,8 тыс. до 60,8 тыс., т.е. практически в два раза. Таким образом было сорвано более четверти тендеров. Суммарный объем сорванных аукционов увеличился на 52%, достигнув 39,7 млрд руб.

Уточняется, что такая ситуация связана с новой методикой Минздрава по формированию максимальной цены контракта при госзакупках. Для производителей она оказалась неприбыльной, поэтому они массово приняли решение не участвовать в тендерах. Большая часть тендеров была сорвана в регионах страны из-за отсутствия заявок.