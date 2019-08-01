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Общество

Организаторы благотворительного фестиваля «Кукарача» приглашают творческие коллективы и сольных исполнителей к сотрудничеству

07.08.2019 11:08|ПсковКомментариев: 0

Этой зимой, в преддверии Нового года, Псковский городской молодёжный центр проведёт благотворительного проект «Кукарача», в котором примут участие дети с непростой жизненной ситуацией. Организаторы предполагают, что на финальном этапе проекта ребята из детских домов и интернатных учреждений приедут в Псков для участия в очном отборе и гала-концерте. Для улучшения и проработки их номеров потребуются профессионалы, которые смогут помочь ребятам сделать достойные номера. Помимо этого, коллективы и сольные артисты смогут принять участие в самом концерте, тем самым подарив воспитанникам детских домов и интернатных учреждений новогоднюю сказку.


Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, на данный момент 5 псковских коллективов изъявили желание принять участие в фестивале «Кукарача»: школа танцев «Dance Family», студия современного танца «8 Dance Studio», шоу группа «Айрис», вокальная студия «Карамелька» и танцевальная школа «Dance home Fresh».
Среди сольных исполнителей трое псковских вокалиста: Василиса Паринкина, Анастасия Дудышева и Екатерина Партс.
Напомним, фестиваль «Кукарача» предполагает выявление талантливых ребят среди детских домов и интернатов, после чего для них будет организован гала-концерт, где они смогут проявить себя и продемонстрировать умения. Концерт планируется провести перед Новым годом.
К участию будут предлагаться номинации: вокал, художественное слово и хореография.
Для того, чтобы присоединиться к числу сольных исполнителей и творческих коллективов в помощь организаторам, необходимо оставить заявку в группе фестиваляВКонтакте.

Теги: #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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