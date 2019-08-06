Пять тысяч моделей шуб высокого качества прибудут в Псков вместе с большой выставкой-продажей меха Severina

Шуба - что это для меня?
Как часто прекрасная половина задается этим вопросом?
Многие покупатели интересуются качеством меха, технологиями производства, некоторые узнают про последние тренды и новинки. Кто-то хочет эксклюзивов, чтоб быть в меховом изделии единственной и неповторимой. Если вы интересуетесь всем этим и часто посещаете сайты, то давно заметили, что, в принципе, на всех сайтах информация одна и та же. Прочитав все про производство, про то, как проверить меховое изделие на качество и посмотрев сотни моделей, многие девушки отправляются на выставки и в меховые салоны, (где работают опытные продавцы и у которых задача: продать), и покупают там недорогие изделия, сомнительного качества.
Есть даже такая шутка: Тебя давно не хвалили и не делали комплементов? Сходи на вещевой рынок, примерь шмотки и станешь классной, сексуальной и стильной. Продавцы врать не будут.
Вы хотите купить шубу и разочароваться в ней? Конечно же, нет!
- Безусловно, мы можем вам раскрыть технологии пошива, но оставьте всё же это нам. А вам мы гарантируем качество! - говорят на меховой фабрике Severina.
- Мы считаем, что девушкой при выборе шубы управляют совсем другие важные моменты. Это:
Ощущения
Комфорт
Эмоции
То, как она выглядит в этом изделии
То, как эта шуба подчеркнет её индивидуальность
Восторг подруг
Восхищение мужчин
Статус в обществе
И многое другое…..
Сами задумайтесь, разве не так?
Садясь за руль дорогого автомобиля, вы не задумываетесь какие детали и агрегаты в нем установлены? Нет! Вам важны другие моменты: комфорт, надежность и простота в управлении.
Точно так же и с качественным меховым изделием.
Мы не будем вам рассказывать обо всем этом, мы предлагаем вам ощутить все прелести меховых изделий на наших выставках, где собраны последние модели и только качественные изделия по доступным ценам.
А сочетание качества, цены и красоты изделий - это залог успеха нашей фирмы, которая радует жительниц городов России на протяжении уже 20 лет!
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