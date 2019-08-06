Общество

Пять тысяч моделей шуб высокого качества прибудут в Псков вместе с большой выставкой-продажей меха Severina

Шуба - что это для меня?

Как часто прекрасная половина задается этим вопросом?

Многие покупатели интересуются качеством меха, технологиями производства, некоторые узнают про последние тренды и новинки. Кто-то хочет эксклюзивов, чтоб быть в меховом изделии единственной и неповторимой. Если вы интересуетесь всем этим и часто посещаете сайты, то давно заметили, что, в принципе, на всех сайтах информация одна и та же. Прочитав все про производство, про то, как проверить меховое изделие на качество и посмотрев сотни моделей, многие девушки отправляются на выставки и в меховые салоны, (где работают опытные продавцы и у которых задача: продать), и покупают там недорогие изделия, сомнительного качества.

Есть даже такая шутка: Тебя давно не хвалили и не делали комплементов? Сходи на вещевой рынок, примерь шмотки и станешь классной, сексуальной и стильной. Продавцы врать не будут.

Вы хотите купить шубу и разочароваться в ней? Конечно же, нет!

- Безусловно, мы можем вам раскрыть технологии пошива, но оставьте всё же это нам. А вам мы гарантируем качество! - говорят на меховой фабрике Severina.

- Мы считаем, что девушкой при выборе шубы управляют совсем другие важные моменты. Это:

Ощущения

Комфорт

Эмоции

То, как она выглядит в этом изделии

То, как эта шуба подчеркнет её индивидуальность

Восторг подруг

Восхищение мужчин

Статус в обществе

И многое другое…..

Сами задумайтесь, разве не так?

Покупая айфон последней модели, по приличной цене, вы же не задумываетесь о том, из чего он собран и почему у него такая приличная цена? Конечно, нет. Вам важно качество, скорость работы и простота в обращении. С большой скидкой вы его тоже нигде не купите. Согласны?

Садясь за руль дорогого автомобиля, вы не задумываетесь какие детали и агрегаты в нем установлены? Нет! Вам важны другие моменты: комфорт, надежность и простота в управлении.

Точно так же и с качественным меховым изделием.

Мы не будем вам рассказывать обо всем этом, мы предлагаем вам ощутить все прелести меховых изделий на наших выставках, где собраны последние модели и только качественные изделия по доступным ценам.

А сочетание качества, цены и красоты изделий - это залог успеха нашей фирмы, которая радует жительниц городов России на протяжении уже 20 лет!

Встречайте Severina в Великом Новгороде!

С 12-го по 15 августа пл. Победы д.1 ГКЦ

Более 5000 моделей. Высокое качество, рассрочка на 3 года без переплат