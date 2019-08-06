Общество

Объемов выручки Карамышевского хлебозавода не хватает на выплату минимальной зарплаты

Карамышевский хлебозавод посетил в ходе рабочей поездки на избирательный округ председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщается на официальной странице Псковского района в Инстаграм.



Причиной визита стали обращения жителей села, обеспокоенных перспективами работы хлебозавода. На предприятии, основанном 44 года назад, выпекают хлеб, булочки, печенье, сухари, пироги с начинкой, сладкие рулеты и другие кондитерские изделия.

Работу предприятия обеспечивают 24 сотрудника, включая водителя и кочегаров, непосредственно на производстве заняты 11 человек. Все работники местные – живут в Карамышево и Быстрецово.



Стоит отметить, что на хлебозаводе используется только ручной труд, в рецепте – натуральные ингредиенты, печи топятся дровами, а хлеб продаётся горячим. Качество подтверждается покупательским спросом, но давно не окупается в условиях рынка. Объемов выручки не хватает даже на выплату минимальной зарплаты.

«Ситуация непростая, но какие бы решения ни принимались, мы будем обсуждать их вместе – с местными депутатами, главой района, руководством облпотребкооперации и с коллективом. А сейчас хлебозавод продолжает работать», - резюмировал Александр Котов.