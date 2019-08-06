Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Ведущий программы «Дом Советов» - главный редактор радиостанции Максим Костиков - обсудит с сити-менеджером направления развития областного центра, благоустройство городских территорий, создание дизайн-кода Пскова, реализацию международных проектов, «наследство» Ганзы (объекты-недоделки), ремонт дорог и дворовых территорий и взаимодействие с городской Думой.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.