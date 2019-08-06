Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Дом от А до Я
Женщина на рыбалке: экипировка
Организация активного отдыха
Об «успехах» импортозамещения
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Убрать нельзя оставить
Трагедия в Острове
Тень выборов
Моно вместо стерео
 
 
 
ещё Общество 06.08.2019 17:200 Мы не прогнозируем 32 градуса тепла и сухую погоду в Псковской области - Тала Нещадимова 07.08.2019 13:520 Ганза удалась благодаря слаженной работе городской и региональной администраций - Александр Братчиков 07.08.2019 13:340 Портал администрации Псковской области занял 34-место в рейтинге открытости сайтов региональных правительств 07.08.2019 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 07.08.2019 12:310 Более 3,5 тысяч жителей Псковской области пострадали от клещей с начала года 07.08.2019 12:063 Объемов выручки Карамышевского хлебозавода не хватает на выплату минимальной зарплаты
 
 
 
Самое популярное 04.08.2019 20:571 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 05.08.2019 12:075 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 04.08.2019 19:112 Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой 05.08.2019 13:433 На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время грандиозного шоу в Москве 06.08.2019 17:235 Моно вместо стерео
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

07.08.2019 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Ведущий программы «Дом Советов» - главный редактор радиостанции Максим Костиков - обсудит с сити-менеджером направления развития областного центра, благоустройство городских территорий, создание дизайн-кода Пскова, реализацию международных проектов, «наследство» Ганзы (объекты-недоделки), ремонт дорог и дворовых территорий и взаимодействие с городской Думой.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.

Теги: #эхо москвы в пскове #Дом Советов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1598 человек
07.08.2019, 14:210 Гала-концерт «Финно-угорского транзита» впервые соберет участников на древней псковской земле 07.08.2019, 14:080 Кандидатам на допвыборах в региональный парламент будут предоставлены равные условия предвыборной агитации в СМИ 07.08.2019, 14:000 Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова 07.08.2019, 13:520 Ганза удалась благодаря слаженной работе городской и региональной администраций - Александр Братчиков
07.08.2019, 13:340 Портал администрации Псковской области занял 34-место в рейтинге открытости сайтов региональных правительств 07.08.2019, 13:190 Виктор Остренко рассказал, как ОНФ помогает в решении проблемы с ТКО в Псковской области 07.08.2019, 13:110 Судебные приставы и ПсковГУ договорились о проведении Дня открытых дверей 07.08.2019, 13:080 Киллер сознался в убийстве Михаила Круга
07.08.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 07.08.2019, 12:561 Псково-Изборский объединенный музей приглашает на «культурные субботы» 07.08.2019, 12:430 Более 1918 человек из 69 регионов России приняли участие в конкурсе на бюджетные места ПсковГУ 07.08.2019, 12:410 В магазинах «Деревня Соловьи» снизят цены на диетическую колбасу и бекон
07.08.2019, 12:370 Мошенники под видом руководителя псковского Роспотребнадзора пытаются обмануть псковских предпринимателей и организации 07.08.2019, 12:360 Квентин Тарантино назвал свой любимый русский фильм 07.08.2019, 12:310 Более 3,5 тысяч жителей Псковской области пострадали от клещей с начала года 07.08.2019, 12:130 В Псковской области в задержанном автомобиле сотрудники Россельхознадзора выявили польские яблоки
07.08.2019, 12:063 Объемов выручки Карамышевского хлебозавода не хватает на выплату минимальной зарплаты 07.08.2019, 11:580 Фильмы «Один дома» и «Ночь в музее» переснимут 07.08.2019, 11:470 До 20 сентября можно подать заявки на участие в национальной премии событийного туризма 07.08.2019, 11:440 Эксперты Кадастровой палаты разъяснили возможности новой «дачной амнистии»
07.08.2019, 11:430 «Был и я в стране чудесной…» - выставка фотографов из Ниццы откроется в Пскове 07.08.2019, 11:390 В Псково-Печерском монастыре открылась четвертая смена проекта «Волонтеры культуры» 07.08.2019, 11:352 22-летняя псковичка обокрала магазин на Рижском проспекте 07.08.2019, 11:290 Найден возможный убийца певца Михаила Круга
07.08.2019, 11:230 9 августа «Псков-747» принимает петербургскую «Звезду» 07.08.2019, 11:190 Фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в финансовом учреждении города 07.08.2019, 11:130 Декорации на концерте Rammstein в Риге загорелись 07.08.2019, 11:121 Александр Братчиков станет гостем программы «Дом Советов» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове
07.08.2019, 11:080 Организаторы благотворительного фестиваля «Кукарача» приглашают творческие коллективы и сольных исполнителей к сотрудничеству 07.08.2019, 10:570 В России разработают специальные правила для рыбаков-любителей 07.08.2019, 10:410 Псковские авиаэкипажи тушили загоревшийся склад боеприпасов в Красноярском крае 07.08.2019, 10:350 Названы самые беспокоящие россиян вопросы в поездках
07.08.2019, 10:240 Автомобили горели в Палкино и Стругах Красных 07.08.2019, 10:200 Гостем программы «Гайд-парк» станет Виктор Остренко 07.08.2019, 10:171 Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта 07.08.2019, 10:130 Банк России примет дополнительные меры по защите граждан от мошенников в сфере микрокредитования
07.08.2019, 10:120 16-летний мопедист госпитализирован после столкновения с «Фольксвагеном» в Опочке 07.08.2019, 10:111 Подсчитаны «серые» заработки россиян 07.08.2019, 09:500 Детская шалость стала причиной пожара в квартире на Труда 07.08.2019, 09:480 Верховный суд РФ оставил решение Псковского областного суда об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина» без изменения
07.08.2019, 09:330 Двое великолучан проломили крышу склада и украли запчасти от трактора 07.08.2019, 09:320 Прокуратура: На парковках у пушкиногорских магазинов не предусмотрены места для инвалидов 07.08.2019, 09:140 В рамках акции «Собери ребенка в школу» юным псковичам передадут школьные принадлежности, 10 килограммов мороженого и торты 07.08.2019, 09:020 Российские десантники показали лучшее время в индивидуальной гонке на БМД в рамках конкурса «Десантный взвод»
07.08.2019, 08:550 В день памяти святых Бориса и Глеба митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил литургию в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря. ФОТО 07.08.2019, 08:410 У следствия нет претензий к супругам, пришедшим на акцию в Москве с ребенком 07.08.2019, 08:343 Конституцию России будут изучать в начальных классах по пособию в стихах 07.08.2019, 08:251 «Сбербанк» создает собственный музыкальный сервис
07.08.2019, 08:145 Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2% 07.08.2019, 08:050 «Ъ»: Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана 07.08.2019, 08:010 Эксперты выяснили среднюю зарплату секретаря на ресепшн в Пскове 06.08.2019, 22:320 ФК «Луки-Энергия» выбыл из борьбы за Кубок России
06.08.2019, 22:260 Disney анонсировала выход книги рецептов из «Звездных войн» 06.08.2019, 22:021 Новых автомобилей в России покупают все меньше 06.08.2019, 21:330 Жителям Пскова напомнили правила пожарной безопасности 06.08.2019, 20:597 За 5 лет до пенсии псковичи смогут пройти бесплатное обучение практически любой профессии
06.08.2019, 20:440 Власти Филиппин объявили об эпидемии лихорадки денге 06.08.2019, 20:330 Более 255 сертификатов выдано в Пскове в рамках губернаторской программы «Подарок новорожденному» 06.08.2019, 20:160 Австралийские ученые предлагают использовать бактерии для регулирования популяции комаров 06.08.2019, 20:020 В июле в Пскове отмечено снижение наездов на пешеходов
06.08.2019, 19:570 Актер сериалов «Интерны» и «Кухня» напал на прохожего с ножом 06.08.2019, 19:360 Историософ Юрий Соколов расскажет жителям и гостям Пушкиногорья об истории славян от XIII века до Рождества Христова 06.08.2019, 19:270 «Гонки по вертикали»: Дежавю на выборах, «сильновлиятельные» псковичи и футбол-спаситель 06.08.2019, 19:150 Главный судебный пристав Псковской области проведет прием граждан в Великих Луках
06.08.2019, 19:040 Бывшего сотрудника исправительной колонии в Себеже будут судить по обвинению в получении взятки и наркопреступлении 06.08.2019, 18:560 В Общественной палате займутся борьбой с давлением западных интернет-площадок на российские СМИ 06.08.2019, 18:382 Анафилактический шок от морепродуктов стал причиной смерти фэшн-директора универмага ЦУМ Аллы Вербер 06.08.2019, 18:382 Исследование показало, что только 57% россиян работают по специальности
06.08.2019, 18:292 Опрос: почти половина клиентов риелторов в России сталкивалась с их недобросовестностью 06.08.2019, 18:152 Генпрокуратура России отмечает устойчивый тренд на снижение числа убийств в стране 06.08.2019, 18:043 Подсчитаны потери экономики России за пять лет 06.08.2019, 18:030 В ИК-2 чествовали лучших спортсменов учреждения
06.08.2019, 17:560 Грозы прогнозируют завтра в Псковской области 06.08.2019, 17:500 Россельхознадзор: Отдельные нормы российского законодательства существенно осложняют экспорт отечественной продукции 06.08.2019, 17:410 О старте двух экоакций объявили псковские «единороссы» 06.08.2019, 17:404 На одно вакантное место депутата Псковской городской Думы будут претендовать 8 кандидатов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.