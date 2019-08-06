Общество

Ганза удалась благодаря слаженной работе городской и региональной администраций - Александр Братчиков

XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове удались благодаря слаженной работе городской и региональной администраций. Об этом заявил сегодня, 7 августа, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) глава администрации города Александр Братчиков.

Он отметил, что также свою лепту внесли Театрально-концертная дирекция обалсти, городской комитет по культуре и другие профильные комитеты.

«Я думаю, мы добились того результата, которого от нас ждали псковичи», - заявил Братчиков.

По словам Александра Братчикова, в городском бюджете было предусмотрено порядка 12 млн рублей на проведение Ганзы, эти средства были направлены на проведение мероприятий.

Что касается уборки города, городские власти обращались за помощью к губернатору, чтобы можно было обеспечить качественную уборку города на период Ганзейских дней, что, по словам Братчикова, удалось.

«Ганза показала, что Псков умеет проводить мероприятия огромного масштаба», - сделал вывод Александр Братчиков.

Глава городской администрации напомнил, что благодаря проведению Ганзы Псковской области удалось получить деньги на ремонт дорог, которые были приведены в нормативное состояние. Дополнительные средства также были привлечены на ремонт стадиона «Машиностроитель», стены Окольного города, кампуса ПсковГУ, областной библиотеки на улице Профсоюзной.

По словам Александра Братчикова, порядка 5 млрд рублей на все объекты дополнительно получил город.